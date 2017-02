Enxampats dos conductors a més de 200 km/h per l'AP-2 a Tarragona

Actualitzada 03/02/2017 a les 12:39

Un d'ells va ser denunciat penalment al circular a 215 km/h

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat 1 de febrer un home, de 51 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Pamplona (Navarra), com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir un turisme a una velocitat de 215 Km/h .



Els fets van passar en un control de velocitat que les patrulles de trànsit havien establert al quilòmetre 208 de l’autopista AP-2, dins del terme municipal d’El Pla de Santa Maria (Alt Camp), segons han explicat els Mossos aquest divendres.



Cap a les 9 del matí, els agents van detectar dos vehicles que circulaven a velocitats superiors a 200 Km/h. El primer, un turisme que circulava a 215 km/h, en un tram limitat a 120 km/h. El conductor va ser denunciat penalment per l’excés de velocitat tenint en compte que la denúncia penal s’estableix a partir dels 215 Km/h.



El segon turisme circulava a 210km/h, el conductor del qual va resultar denunciat administrativament per l’excés de velocitat. La sanció comporta una pèrdua de 6 punts.



Al mateix dispositiu els agents van controlar a 630 vehicles dels quals 37 van ser denunciats administrativament per l’excés de la velocitat.