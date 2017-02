“L’‘operació Catalunya’ és real i l’única fictícia és l’‘operació diàleg”

El Govern vincula els escorcolls i arrestos entorn de CDC al judici dilluns contra l’expresident Mas || La CUP veu les detencions com “una bufetada al procés”

La consellera de Presidència, Neus Munté, va afirmar ahir que “l’operació Catalunya és real, l’operació precinte és real i l’única fictícia és l’operació diàleg” (vegeu més informació a la pàgina 18), i va lamentar el creixement de les amenaces de l’Estat contra el procés independentista, en relació amb l’operació de la Guàrdia Civil contra les presumptes irregularitats de l’antiga CDC posada en marxa ahir.

A l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, no li sembla casual que just abans del judici per al 9-N s’hagi donat un nou cas d’escorcolls i detencions pel presumpte finançament irregular de CDC i ho va qualificar com un “muntatge amb tota la parafernàlia”.

Junqueras denuncia que a l’Estat “no es persegueixen amb la mateixa diligència” els casos de corrupció

A Mas no li sembla casual un nou “muntatge” just abans del judici per la consulta del 9-N

El ministre desitja que el Govern “recondueixi” la situació en el tema de la independència

Per la seua banda, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, va qualificar l’operació d’“acció mediàtica” vinculada al judici del 9-N contra Mas, Irene Rigau i Joana Ortega que ha de començar dilluns vinent.

En el mateix sentit es va expressar el president de CDC, Jacint Borràs, que va considerar que l’operació de la Guàrdia Civil contra el seu partit és una estratègia política “programada” per desprestigiar la formació i que busca influir contra les mobilitzacions previstes pel judici contra Mas. Pel seu costat, el líder de CiU a l’ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, va garantir que durant la seua gestió en l’anterior mandat es va respectar la legalitat en totes les operacions, i va afegir que hi ha una “intencionalitat política” en la investigació. Per la seua part, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va denunciar que a l’Estat “no es persegueixen amb la mateixa diligència” tots els casos de corrupció: “Ens preocupa que hi hagi corrupció i ens preocupa que hi hagi un ús partidista de la persecució de la corrupció.”

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va avisar que no permetran que “embrutin” després de l’operació policial.

D’altra banda, la líder de la CUP-Capgirem Barcelona, María José Lecha, va lamentar que l’esmentada investigació representi una “tremenda bufetada” al procés, perquè defensa que ha de ser impecable. Preguntada per si el fet que l’operació s’hagi llançat ahir respon a un intent del Govern central de frenar el procés independentista, va sostenir: “Encara que sigui fa tres dies o d’aquí a un mes, no s’ha d’obviar que són fets per presumptes adjudicacions irregulars.”

Per la seua part, el portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, va demanar a JxSí que no atribueixi l’operació de la Guàrdia Civil a un atac contra l’independentisme: “Estan actuant contra determinades persones del PDeCAT. No actua contra ERC, ni contra la CUP, ni contra els independentistes.”

L’advocat de l’exregidor de CDC a l’ajuntament de Barcelona Antoni Vives, Rafael Entrena –que també defensa Ortega en el judici pel 9-N–, va afirmar sobre l’operació: “No crec que sigui una casualitat.”

madrid

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va desvincular ahir l’operació de la Guàrdia Civil desenvolupada contra el presumpte finançament irregular de CDC de l’estratègia del Govern central per fer front “amb la llei” al desafiament dels partits independentistes a Catalunya.

Zoido va recordar que és la quarta vegada que es realitza una operació amb escorcolls pel presumpte finançament irregular de CDC i que, com en altres ocasions, “no depèn del que vulgui la Guàrdia Civil”, sinó que és “una instrucció de la Fiscalia Anticorrupció”. El ministre no va voler donar més importància al tema i va insistir en la “greu” situació que viu Catalunya amb el procés i que des del Govern central volen solucionar-la dialogant.

Zoido va desitjar que el Govern “recondueixi” la situació i eviti que el Govern central hagi de fer ús de la llei a través d’un recurs plantejat al Tribunal Constitucional per impedir la celebració d’un referèndum secessionista. “El que espero”, va dir, “és que el Govern de Catalunya, en lloc d’acceptar les pressions de la CUP, atengui la legalitat”. El ministre va valorar com a “encertades” les polítiques portades a terme per l’Executiu de Mariano Rajoy amb una “presència constant” en aquesta regió i la realització d’unes “inversions que necessitava Catalunya i que s’estan emprenent”. Com a exemple de les “bones relacions”, va esmentar la seua pròpia amb el conseller de l’Interior català, Jordi Jané.

“La legalitat no pot ser sostreta per una de les parts. Confio que el Govern de la Generalitat encara pugui reconduir aquesta situació. Si no, s’aplicarà la llei”, va insistir Zoido abans de rebutjar la creació d’una comissió política i d’establir la “normalitat” de les relacions dins del que estableix la Constitució.

“D’aquí no vull sortir; seria abandonar l’imperi de la llei i tindria un difícil retorn”, va explicar (més informació a la pàgina 18).