Trump assegura que el bloqueig judicial al seu veto migratori acabarà "anul·lat"

El president nord-americà titlla de "ridícula" la decisió i diu que "Hem de mantenir el 'diable' allunyat del nostre país!"

Un jutge nord-americà va suspendre el veto que el president Donald Trump havia imposat als immigrants de set països de majoria musulmana i a refugiats, una decisió que va obligar al Govern a comunicar les aerolínies que ja poden acceptar de nou tots els passatgers.

La Casa Blanca va reaccionar amb duresa a la decisió del magistrat en titllar-la d’"indignant", un qualificatiu que després va retirar en una versió rectificada del comunicat.

També va anunciar que els seus advocats presentaran "com més aviat millor" una apel·lació al fallo amb l’objectiu de restituir el veto que, segons el seu parer, és legal i apropiat.

"L’ordre (executiva) té per objectiu protegir al país i el president té el deure constitucional i la responsabilitat de fer-ho", va afegir el Govern en el seu escarit text.

Aquest bloqueig suposa la primera bufetada per al Govern Trump i una victòria política per als demòcrates, els fiscals generals dels quals en els estats de Washington i Minesota havien interposat la demanda que ha provocat avui la suspensió.

Va ser el jutge federal James Robart, amb tribunal a Seattle (estat de Washington), qui ha bloquejat aquesta tarda amb efecte immediat sobre tot el país la polèmica ordre executiva que vetava des de fa una setmana l’entrada als Estats Units d’immigrants procedents de l’Iraq, Iemen, Iran, Somàlia, Sudan, Síria i Líbia i refugiats.

Aquesta suspensió és temporal i regeix fins que Robart prengui una decisió definitiva sobre la legalitat de l’ordre presidencial o fins que una instància judicial superior a la qual acudeixi el Govern, com el Tribunal d’Apel·lacions del Circuit Novè o el Tribunal Suprem com a últim recurs, decideixi aixecar-la.

Robart, un jutge nominat pel president republicà George W. Bush (2001-2009), va apuntar en el seu fallo que les "circumstàncies presentades" davant d’ell "són tals que requereixen una intervenció per complir amb l’ordre constitucional".

Encara que la reacció de la Casa Blanca es va demorar prop de quatre hores, la de Trump no es va fer esperar i com ja és habitual va llançar un missatge en el seu compte de Twitter: "Hem de mantenir el 'diable' allunyat del nostre país!".

El fiscal general de l’estat de Washington, Bob Ferguson, va dir tanmateix que la decisió judicial demostra que ni tan sols el president no és per sobre de la llei.

"La llei és una cosa poderosa. Té la capacitat de demanar comptes a tot el món, i això inclou el president dels Estats Units", va dir Ferguson, que havia qualificat el veto de Trump d’inconstitucional i il·legal en interposar la demanda.

Després de conèixer-se el fallo, l’Oficina de Duanes i Protecció Fronterera (CBP, en anglès) dels Estats Units, l’agència federal encarregada de la immigració, va informar les aerolínies que els visats de ciutadans dels països en qüestió tornen a ser vàlids i que han d’acceptar a aquests passatgers en els seus vols.

De la mateixa manera, la CBP va informar les companyies que els posseïdors d’un visat de refugiat també tenen autoritzada l’entrada, segons va explicar a la CNN una de les companyies aèries.

Amb la seua ordre executiva Trump havia suspès durant 90 dies l’emissió de visats als ciutadans dels set països de majoria musulmana afectats i durant uns altres 120 dies el programa d’acollida de refugiats.

Aquestes mesures van desencadenar crítiques tant a l’interior del país, amb nombroses protestes als principals aeroports, com a nivell internacional, amb condemnes per part del Regne Unit, que les va considerar divisòries i equivocades, Espanya o França.

El Departament d’Estat va assegurar que s’han cancel·lat prop de 60.000 vises d’estrangers provinents d’aquests set països després de l’entrada en vigor del veto migratori, encara que xifres del mateix departament apunten que els afectats podrien ser uns 100.000.

Per la seua part, el president dels EUA, Donald Trump, va titllar de "ridícula" la decisió d'un jutge nord-americà de suspendre el veto migratori temporal que ell havia imposat a set països de majoria musulmana i refugiats, i va assegurar que acabarà "anul·lat" i que no aplicar-lo causarà "grans problemes" al país.

En tres missatges a la xarxa social Twitter, Trump va reaccionar a la decisió d’un jutge de suspendre ahir a la nit el veto que ell mateix va imposar el passat 27 de gener, una decisió que va obligar al Govern a comunicar a les aerolínies que ja poden acceptar de nou tots els passatgers.

"L’opinió d’aquest suposat jutge, que essencialment arrabassa al nostre país la capacitat d’aplicar la llei, és ridícula i serà anul·lada," va dir Trump en un dels seus missatges.

"Quan un país ja no és capaç de dir qui pot i qui no pot entrar i sortir, especialment per raons de seguretat - gran problema!", va escriure en un altre.

Trump també va afirmar que "certs països de l’Orient Mitjà", que no va identificar, "estan d’acord amb el veto", perquè "saben que si es permet l’entrada a certa gent serà (provocarà) mort i destrucció".

