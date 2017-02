Mas anirà al judici amb cap alt i sense demanar perdó: "El tornaria a fer"

El judici está previst que comenci a les 9 hores davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat avui que afronta amb serenitat l’inici demà del judici pel 9N, en el qual es presentarà davant del tribunal "amb el cap ben alt" i sense "demanar perdó per res", ja que es va enfrontar a un estat "intolerant" i "poc democràtic": "Ho tornaria a fer".

En una roda de premsa, acompanyat per les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que també seran jutjades a partir de demà, Mas ha destacat que el 9 N de 2014 van defensar "noblement" el que una gran majoria de catalans els demanaven i van canalitzar com a Govern el moviment "ciutadà, pacífic i cívic" a què no podien donar l’esquena.

"Vam fer el que havíem de fer. Ho tornaríem a fer. Demà entrarem al Palau de Justícia amb el cap ben alt, procurant representar amb la màxima dignitat als 2,3 milions de persones que van votar el 9 N i van donar una lliçó de democràcia i de sentit de país davant de tot el món", ha declarat Mas.

Mas s’asseurà des d’aquest dilluns al banc dels acusats i ho farà "hiperconvençut" que amb la consulta sobre la independència del 9 de novembre de 2014 no va desobeir l’ordre de suspensió del Tribunal Constitucional (TC) encara que creu que el condemnaran amb la seua inhabilitació.

En el judici, que està previst que comenci a les 9 hores davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), compareixeran també com acusats l’exvicepresidenta del Govern Joana Ortega i la llavors consellera de Enseñanza Irene Rigau: els tres estan acusats de desobeir i prevaricar en continuar preparant la consulta després de suspendre-la el TC.

Mas, Ortega i Rigau s’enfronten a una possible inhabilitació per exercir càrrecs públics però no a penes de presó, una vegada que el tribunal hagi rebutjat la petició de l’acusació popular de jugar-los també per malversació de fons; la Fiscalia també va descartar aquesta última acusació i es limita a atribuir-los desobediència i prevaricació.

La Fiscalia afirma que els tres van continuar amb els preparatius de la consulta després que el TC la suspengués quatre dies abans -el 4 de novembre- però els acusats es defensen dient que van deixar l’organització del que qualifiquen com a "procés participatiu" en mans dels voluntaris.