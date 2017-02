Retorn a l'esquerra

Zaida Cantera i Odón Elorza, dos dels diputats socialistes que van votar ‘no’ a la investidura de Rajoy, critiquen “la conspiració del bipartidisme” i qualifiquen de “revolució democràtica” la rebel·lió de les bases || Acte a Lleida de la plataforma de suport a Sánchez Militantes en Pie

Vuit diputats del PSOE i els set del PSC van votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy saltant-se la disciplina de vot que va imposar la gestora. Els 15 del no s’han convertit en cares visibles de la plataforma Militantes en Pie, que demana la regeneració del partit i un gir a l’esquerra. Dos dels díscols van ser l’exalcalde de Sant Sebastià, Odón Elorza, i la comandant retirada de l’Exèrcit Zaida Cantera, que divendres van ser a Lleida “per escoltar la militància”. Reconeixen que reben “moltes pressions”, però es mantenen ferms.

Els “gerros xinesos, aparells, barons o vella guàrdia” no els fan oblidar que “s’ha donat carta blanca al partit més corrupte d’Europa”, en el qual s’engloba “la dreta que aixeca el braç, canta el Cara al sol i llança proclames franquistes”, adverteix la militar que va denunciar assetjament sexual a l’Exèrcit. “No oblidem, tampoc, que moltíssims socialistes van morir per la democràcia i van ser enterrats en cunetes. I nosaltres ens hem abstingut per facilitar el govern d’un partit que no permet treure els nostres morts de les cunetes. A molts militants els sembla inconcebible, i a mi també.”

“Sánchez no podia dialogar amb els nacionalistes, però al País Basc vam arribar a un pacte amb el PNB, no?”

Odón Elorza diu que va trencar la disciplina de vot “per dignitat, per mantenir viu l’orgull de ser socialista”. L’exalcalde de Sant Sebastià es va mostrar molt crític amb el comitè federal del partit que el 28 de desembre del 2015 “va imposar una sèrie de línies roges al diàleg” amb partits nacionalistes, “una cosa inacceptable des del meu punt de vista, i, segurament, el d’Ernest Lluch”.

Zaida Cantera llança una pregunta a l’aire: “Amb qui hem arribat a un acord al País Basc?”, i afegeix que “fins i tot en una guerra t’asseus a parlar amb l’enemic per intercanviar presoners”.

Cap dels dos se sent còmode, tanmateix, amb la idea d’un referèndum d’autodeterminació “perquè no té no té cabuda a la Constitució ni ho contemplen les Nacions Unides”, però es mostren favorables a buscar solucions, com ara la reforma de la Carta Magda.

“El govern del PP no ha tingut mai la voluntat d’abordar aquest diàleg polític”, lamenta Elorza, “com ja va passar quan Rodríguez Zapatero intentava acabar amb el terrorisme d’ETA”. Però reparteix culpes. “Als sobiranistes ja els ha anat bé aquest immobilisme per créixer i tapar la corrupció amb la bandera independentista: com se sol dir, es van ajuntar la gana i les ganes de menjar.”

Una de les qüestions que més inquieten els representants de Militantes en Pie és constatar, segons paraules de Zaida Cantera, “que s’ha tirat a les escombraries” el llegat de Zapatero en matèria d’igualtat i benestar social.

“Es van aprovar lleis molt trencadores que ens van situar en l’avantguarda del món occidental”, i tot això “s’ha perdut per les polítiques del PP, del partit que ha arribat al poder perquè el PSOE s’ha abstingut”, per la qual cosa qualifica Pedro Sánchez d’home “amb honor i paraula” per haver-se rebel·lat.

“Sánchez va pagar amb la dimissió com a secretari general i amb la renúncia a l’acta de diputat ser coherent”, remata Odón Elorza. “Ell estava compromès amb el no al partit responsable de la caixa B i va mantenir la coherència fins al final malgrat ser objecte a una campanya d’assetjament terrible tant des de dins com des de fora del partit socialista. Va ser la conspiració del bipartidisme per expulsar-lo de la política i ho van aconseguir. Però torna a presentar-se. I això té molt d’èpic”.

Saben que no ho tindran fàcil, “però la democràcia és una cosa revolucionària”, sentencien els diputats.