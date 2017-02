Mas, Ortega i Rigau recorreran a Estrasburg si són inhabilitats en el judici pel 9-N

Actualitzada 06/02/2017 a les 08:15

Defensen, davant del judici que comença avui, que tornarien a posar les urnes i acusen l’Estat d’“intolerant”

© Ortega, Mas i Rigau van repetir ahir simbòlicament el seu vot del 9-N. EFE © Ortega, Mas i Rigau van repetir ahir simbòlicament el seu vot del 9-N. EFE

L’expresident de la Generalitat Artur Mas va assegurar ahir que afronta amb serenitat l’inici avui del judici pel 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el qual es presentarà “amb el cap ben alt” i sense “demanar perdó per res”, ja que es va enfrontar a un Estat “intolerant i de l’ordeno y mando”. Acompanyat per les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que també seran jutjades, va destacar que el 9-N de 2014 van defensar “noblement” el que una gran majoria dels catalans els demanava i van canalitzar com a Govern el moviment “ciutadà, pacífic i cívic”. “Vam fer el que havíem de fer. Ho tornaríem a fer. Entrarem al Palau de Justícia amb el cap ben alt, procurant representar amb la màxima dignitat els 2,3 milions de persones que van votar el 9-N i van donar una lliçó de democràcia davant de tot el món”, va declarar, i va considerar que el judici pot ser un “accelerador” per eixamplar la base social del sobiranisme, ja que no se’ls jutja per declarar la independència, sinó per ajudar a posar urnes”. “Ens volien de genolls i ens trobaran dempeus. Ens volien amb l’esquena doblegada i ens trobaran amb l’esquena dreta. I ens volien amb la mirada baixa i ens trobaran mirant endavant”, va ressaltar. Va remarcar que estan “superconvençuts” que no van cometre cap delicte, per la qual cosa, en cas de ser inhabilitats, recorreran davant de la Justícia europea (el Tribunal d’Estrasburg). “Vam complir la nostra obligació de governants i vam defensar l’arrel de la democràcia: votar. Els reptes polítics no haurien de tractar-se mai a través dels tribunals”, va al·legar. Suport del nacionalisme basc Així mateix, centenars de persones es van concentrar ahir a les tres capitals basques i a Pamplona per “solidaritzar-se amb el poble català” i denunciar que es traslladin “als tribunals les consultes ciutadanes”. Van participar-hi el president de l’Euzkadi Buru Batzarra (EBB) del PNB, Andoni Ortuzar, al costat del responsable del Gipuzko Buru Batzar (GBB), Joseba Egibar, i l’alcalde de la ciutat, Eneko Goia, així com el líder d’EH-Bildu, Arnaldo Otegi.