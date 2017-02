Ortega diu que van ser els voluntaris i no la Generalitat els actors del 9 N

EFE Actualitzada 06/02/2017 a les 12:36

© Una vista de la sala del TSJC. EFE © Una vista de la sala del TSJC. EFE

L’exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha al·legat aquest dilluns que els "més de 40.000 voluntaris" van ser l’"ànima" de la consulta sobiranista del 9N del 2014 i van ser ells els que "van fer possible" el procés participatiu, i no la Generalitat, que l’havia deixat "a les seues mans" des de dies abans.



Després de la declaració de l’expresident català Artur Mas a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha arribat el torn d’Ortega, que s’ha limitat a respondre a les preguntes del seu advocat, Rafael Entrena, en l’inici del judici per la consulta sobiranista del 9 N.



"El cos de voluntaris va ser l’ànima del procés participatiu, va ser qui ho va fer possible, perquè va ser qui el va executar", ha dit Ortega, que ha recalcat que "escoltar el poble, a la gent," no pot ser "mai un acte delictiu i encara menys un acte criminal".



El 9 N, ha descrit com un "acte de democràcia", va tenir lloc doncs "gràcies a tota aquesta gent que d’una manera altruista va participar en aquest procés participatiu i democràtic".



Ortega ha recalcat que en aquells dies no va rebre cap requeriment directe del Tribunal Constitucional i ha advertit que el Govern no tenia clar "quin era l’abast ni els efectes" de la providència del Tribunal Constitucional sobre el 9 N.



En qualsevol cas, ha insistit en que l’"execució" del procés participatiu "era en mans dels voluntaris", que ja havien estat "instruïts i formats", mentre que el material fet servir en la consulta, ja fossin urnes, paperetes o ordinadors, estava ja "elaborat i entregat"