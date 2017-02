Rigau nega que pressionessin a directors d'instituts per obrir el 9 N

L’exconsellera de Enseñanza Irene Rigau ha negat aquest dilluns que pressionessin els directors d’instituts perquè obrissin les portes dels centres per a la votació del 9 N i ha assegurat que en cap cas no té consciència d’haver desobeït el Tribunal Constitucional, perquè no va rebre cap advertiment.



En el judici per la consulta independentista del 9N, que ha arrencat avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Rigau, que únicament ha respost al seu advocat, Jordi Pina, ha negat haver pressionat els directors d’institut perquè col·laboressin amb la consulta: "Hauria estat una contradicció, perquè un moviment amb voluntariat no es fa amb coaccions."



La consellera ha reconegut que es van efectuar reunions informatives amb alguns directors de l’àrea de Barcelona, perquè van plantejar dubtes sobre les conseqüències d’obrir, encara que ha aclarit que l’únic problema ho van tenir amb l’IES Pedraforca de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que considera que suposa un "cas singular" perquè veu un "rerefons polític" en les reticències mostrades per la seua directora, Dolores A., que demà declara com a testimoni.



Segons Rigau, la directora d’aquest institut, que es va negar a cedir el centre per a la votació i que en fase d’instrucció va declarar davant del TSJC que l’havien pressionat, va plantejar peticions que "anaven més enllà" de les quals sol·licitaven altres directors, pel que van decidir "prescindir d’aquest centre" i van buscar una altra ubicació. "Es va resoldre perfectament", ha al·legat Rigau.



Igual com els altres encausats -l’expresident de la Generalitat i l’exconsellera Joana Ortega-, Rigau ha afirmat que el TC no els va remetre cap requeriment advertint sobre les conseqüències que suposaria no acatar la seua resolució del 4 de novembre, en el qual suspenia el procés participatiu, i que tampoc no els va respondre abans del 9 N la petició que van plantejar perquè aclarís el contingut de la seua providència.