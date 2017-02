Suport de més de 40.000 persones, un miler de Lleida

© Nacionalistes bascos van sortir ahir al carrer per donar suport als càrrec catalans jutjats. EFE

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau rebran avui el suport de més de quaranta mil persones procedents de tot Catalunya, gairebé un miler de les comarques lleidatanes, que es concentraran davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en una mobilització organitzada per les entitats sobiranistes ANC, Òmnium Cultural, AMI i ACM. Entre totes han contractat un total de 157 autocars i una dotzena d’aquests sortiran de diferents punts de la província de Lleida, la majoria del pla, però també dels Pallars. Els organitzadors esperen que la participació sigui fins i tot més gran, ja que confien que hi assistiran moltes persones que no s’hi han inscrit prèviament. Les entitats van destacar la massiva assistència, a pesar de ser un dilluns laborable i a una hora primerenca, la qual cosa obligarà els participants de les comarques allunyades de Barcelona a sortir de matinada.