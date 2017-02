Artur Mas es declara responsable del 9-N acompanyat per una multitud

Nega al TSJC haver desobeït el Constitucional al mantenir la consulta

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau es van asseure ahir al banc dels acusats pel procés participatiu del 9-N. Acompanyats per quaranta mil persones vingudes de tot Catalunya, Mas es va declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya responsable polític “de tot” el 9-N, però va negar haver desobeït el Constitucional.

L’expresident de la Generalitat Artur Mas es va declarar ahir únic responsable polític “de tot” el 9-N, però va negar que desobeís el Tribunal Constitucional al mantenir la consulta independentista, al·legant que l’alt tribunal mai el va advertir de les conseqüències de desatendre’l. Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau van declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la primera jornada del judici per desobediència greu i prevaricació a l’haver mantingut la consulta independentista del 9 de novembre del 2014, malgrat haver estat suspesa cinc dies abans pel TC. Quaranta mil persones procedents de tot Catalunya, convocats per entitats sobiranistes, van mostrar suport als encausats acompanyant-los des del Palau de la Generalitat fins a les portes del Palau de Justícia. Aquest bany de masses va provocar un retard en l’inici del judici. Ja davant del tribunal, Mas va ser el primer a declarar i només va respondre a les preguntes del seu advocat, Xavier Melero. Va reconèixer ser “responsable de tot” el 9-N, incloses les “directrius” que van seguir les dos exconselleres encausades, però va defensar que la consulta no va ser un “caprici individual”, sinó que obeïa a un “mandat democràtic del Parlament”.

Va negar qualsevol “ànim de desobeir” el Constitucional i va recordar que l’alt tribunal no va emetre cap “advertència expressa” que avisés el Govern de les responsabilitats penals en què podria incórrer en cas de desatendre la suspensió. Així mateix, va deixar clar que “es va canviar el format” de la consulta després de la primera suspensió del TC i es va transformar en un procés participatiu “amb el suport del Govern però executat per voluntaris”. Va afegir que des de l’inici es va dir que no seria vinculant ni tindria conseqüències



L’expresident, Ortega i Rigau defensen que el procés participatiu va ser executat per voluntaris

La vista va començar a les 9.50 hores, cinquanta minuts més tard del previst a causa del bany de masses dels encausats, fet que va provocar que el president del TSJC, Jesús María Barrientos, convoqués fiscals i lletrats a la sala per demanar-los explicacions per la demora. I la declaració d’Artur Mas, el primer president de la Generalitat moderna jutjat, tampoc va estar exempta de tensió amb el magistrat. Mas es va negar a respondre a les preguntes de la Fiscalia i de l’acusació popular, exercida per dos sindicats policials i per Manos Limpias. Només va respondre a les preguntes del seu advocat, i ho va fer amb llargues explicacions, la qual cosa li va valer una reprimenda de Barrientos, que li va demanar que deixés de fer-se preguntes i es limités a contestar. Li va etzibar també que “vostè ve com a acusat, no com a president”.

Pel procés participatiu del 9-N, Mas s’enfronta a una possible pena de deu anys d’inhabilitació que amenaça de dificultar la seua possible tornada com a candidat del PDeCAT, després de la renúncia a ser-ho de l’actual president, Carles Puigdemont. Ortega i Rigau, per la seua part, podrien ser inhabilitades durant nou anys.