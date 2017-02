Catalá titlla de “numeret” la mobilització i insisteix a poder suspendre l’autonomia

Encara que es corregeix hores després i descarta arribar a un escenari de conflicte amb Catalunya

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va defensar ahir que el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau se celebrarà amb totes les garanties malgrat la concentració d’independentistes a les portes de l’alt tribunal, que va descriure com un “numeret” impropi d’una democràcia amb què es falta al respecte al poder judicial. De fet va ser la mateixa paraula utilitzada pel vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, que va dir que van participar-hi “sobretot càrrecs públics. La Catalunya real estava treballant”, va dir.

Catalá va dir en una entrevista a la Cope que els magistrats actuaran amb independència ja que “no és fàcil generar sobre ells una coacció” i va insistir que no és un judici polític.

Quant a la convocatòria d’un referèndum, va afirmar que si s’entossudeixen a anar “per aquest camí” a l’Executiu no “li quedarà un altre remei” que aplicar les lleis. Va dir que el Govern té estudis sobre l’aplicació de la Constitució, amb referència a l’article 155 sobre l’organització territorial de l’Estat (permetria la suspensió de l’autonomia o la reassumpció de competències per l’Estat) i va afegir que no fa falta un desenvolupament normatiu singular per a l’aplicació de l’article, en aquest cas concret contra una declaració d’independència a Catalunya. Hores després, a l’Audiència Província de València, va dir que “si algú incompleix la llei, tindrà davant tota la força de l’Estat de Dret”, però va demanar “no anticipar-se” sinó “confiar en el diàleg” i va augurar: “No arribarem a un escenari de conflicte.”

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va demanar que tothom respecti i col·labori amb la Justícia i va subratllar que la vida dels ciutadans no es paralitza pels processos que afectin els seus governants.