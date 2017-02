Dos estudiants creen una app que informa sobre les accions de Trump

"Presidential Actions" va ser creada poques hores després que el mandatari amenacés de retallar els fons per a la universitat

Dos estudiants de la Universitat de Califòrnia a Berkeley treballen a marxes forçades per llançar aquest dimarts la versió per a Android de la seua aplicació "Presidential Actions", que informa des de divendres de totes les ordres executives i memoràndums del president Donald Trump.

"Necessitem connectar a la comunitat amb la informació real i fer-la accessible a tots perquè sapiguem moment a moment que està passant amb aquest Govern", ha declarat avui a Efe Ash Bhat, creador de l’aplicació.

"Presidential Actions" va ser creada poques hores després que el mandatari amenacés de retallar els fons per a la universitat, un ultimàtum de la nova Administració que es va donar després d’una protesta que va impedir la presentació de l’escriptor del portal Breitbart Milo Yiannopoulos al campus universitari.

Bhat, de 20 anys i d’ascendència índia, va assistir a la protesta dimecres passat i, després de presenciar el succeït, va decidir buscar una manera de participar en el moviment de lluita.

L’estudiant de Sociologia i Ciències de la Computació va convidar en l’aventura el seu company de quart, Rohan Pai, amb qui en dos hores ja tenien dissenyada la idea.

La versió per a Iphone de l’aplicació va ser llançada divendres passat i avui ja estava entre les 30 aplicacions gratuïtes més descarregades en la categoria de notícies, competint amb ABC News i molt més amunt en la llista que el portal conservador Breitbart.

"Ha estat grandiós i hem vist que aquesta aplicació l’han baixat liberals i conservadors, volem distribuir informació real i ja estem treballant en un traductor per a la comunitat hispana", va insistir Bhat, nascut a Califòrnia.

Dissabte passat, la hispana Sophia Fernandes, que viu a Hawaii, va contactar a Bath i Pai per Facebook, els va agrair el seu esforç i els va demanar la versió per a Android.

Les felicitacions i el suport a la idea han impulsat aquests joves a continuar treballant en l’aplicació, que promet convertir-se en una plataforma que distribueixi contingut original.

L’aplicació es comunica automàticament amb la pàgina web de la Casa Blanca per obtenir nous memoràndums, ordres executives i comunicats de premsa, i després els envia als usuaris.

D’altra banda, Bath va dir que no va participar en els fets violents que es van desencadenar dimecres passat al campus de la universitat i que no dóna suport a aquesta classe d’accions.

"Aquesta és la meua manera de fer la diferència. Si Trump ens treu els fons o fa una cosa que no afavoreixi a les nostres comunitats ho sabrem tot just es publiqui i això ja ens dóna una oportunitat per lluitar", va concloure.