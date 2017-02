El coordinador del 9N afirma que era impossible tècnicament desactivar el web

EFE Actualitzada 07/02/2017 a les 18:45

© L'exassessor del Departament de Gobernació Joan Cañada, aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. EFE © L'exassessor del Departament de Gobernació Joan Cañada, aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. EFE

L’exassessor del Departament de Gobernació Joan Cañada, que va coordinar la votació del 9N, ha afirmat aquest dimarts que era "tècnicament impossible" desactivar el web de la consulta després de la seua suspensió pel Constitucional, perquè per problemes de seguretat s’havia "duplicat" a diversos servidors.



Cañada ha declarat aquest dimarts com a testimoni davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al que ha aclarit que sent una "profunda admiració" per l’expresident català Artur Mas i una "especial estima" per l’exconsellera Joana Ortega, encara que això no li impedeix "de dir la veritat".



El testimoni ha precisat que va ser responsable del disseny i de la posada en funcionament de la pàgina "participa2014.cat", que la Generalitat va muntar per gestionar la consulta del 9 N i que, segons la seua versió, no només no va ser desactivada després de la seua suspensió pel Tribunal Constitucional (TC), sinó que fins i tot continua funcionant avui dia.



Després de publicar-se la providència del TC que suspenia la consulta, el propi Cañada ha explicat que va alertar Joana Ortega que era "tècnicament impossible fer desaparèixer" el web del 9 N, perquè, quan va ser dissenyada, es va decidir "duplicar-la" a diversos servidors de diferents parts del món, per temor a què patís atacs informàtics, "com finalment va passar".



Segons Cañada, en aquesta conversa amb Ortega després de la suspensió de la consulta també va comunicar a la consellera que el seu equip havia dut a terme totes les tasques que li corresponien, sense que els quedés cap treball pendent.



En aquest sentit, ha recalcat que després del 4 de novembre el seu equip "no va introduir cap dada nova al programa", ja que a finals d’octubre tots els seus treballs estaven ja finalitzats.



A preguntes del fiscal, el testimoni ha dit que no té cap coneixement sobre el servei tècnic de guàrdia que, pel que sembla, va estar actiu entre els dies 8 i 10 de novembre per donar suport a la consulta independentista.



Cañada ha afirmat que ignora també la data en què es va entregar el material informàtic als centres de votació, argumentant que aquesta era una funció del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), dependent del Departament d’Empresa i que havia firmat un programa marc amb Governació per organitzar logísticament el 9 N.



Segons Canal, una setmana abans tant el CTTI com el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que va confeccionar les urnes de cartró del 9 N, li van informar que "tot estava controlat i en ordre", sense donar-li cap informació sobre els treballs que corresponien al seu proveïdors.



Per aquest motiu, ha dit que desconeixia si els programes informàtics que s’havien de fer servir per a la consulta del 9 N es van carregar als ordinadors el dia 7 de novembre, com manté la Fiscalia en el seu escrit d’acusació.



Joan Cañada, responsable de la base de dades dels voluntaris que es van inscriure per al 9 N, ha afegit que la informació personal sobre aquests va ser destruïda després de la consulta, encara que no ha especificat de què forma.