El PSOE remunta lleugerament al CIS, que manté el PP com a primera força

EFE Actualitzada 07/02/2017 a les 13:32

Els socialistes es queden a tres punts d’Unidos Podemos

© Infografia de les dades de l'últim baròmetres del CIS. EFE © Infografia de les dades de l'últim baròmetres del CIS. EFE

El PP tornaria a guanyar les eleccions amb un 33 per cent dels vots segons l’últim baròmetre del CIS malgrat que perd un punt i mig davant l’anterior enquesta, pràcticament el que puja el PSOE, que remunta una mica fins el 18,6 mentre que Unidos Podemos s’estanca en el 21,7 per cent.



L’enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques és la primera amb estimació de vot des de la investidura de Mariano Rajoy a finals d’octubre gràcies a l’abstenció del PSOE i l’abrupta marxa de Pedro Sánchez del lideratge del partit.



El treball de camp del baròmetre realitzat entre el 2 i el 12 de gener passats, va coincidir també amb la dura crisi oberta a Podemos entre els partidaris del secretari general, Pablo Iglesias, i del portaveu parlamentari, Íñigo Errejón.



Més enllà dels tres grans partits, Ciutadans es manté com quarta fora d’àmbit nacional, amb el 12,4 per cent dels sufragis, encara que es deixa quatre dècimes.



No hi ha massa variacions en la resta de formacions, ja que ERC es manté en el 3 per cent en estimació de vot, PDeCAT en un 1,7 per cent dels sufragis, mentre que el PNB sí que obté un important repunt, en passar de l’1,3 a l’1,8 per cent segons el CIS.



EH-Bildu puja una dècima fins el 0,9 i Coalició Canària pateix un fort retrocés, del 0,5 per cent dels vots al baròmetre d’octubre al 0,2 que li dóna ara l’enquesta del mes de gener.