Assassina la dona a ganivetades i després intenta suïcidar-se a Súria

La filla dels dos va trobar el cos de la mare i a ell amb l’arma clavada a l’abdomen || Primera víctima mortal per violència masclista d’aquest any a Catalunya

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home de 82 anys després de matar presumptament la seua esposa de 79 amb un ganivet a Súria. Després va intentar treure’s la vida, segons va informar la policia catalana.

La filla va trobar el cos de la dona a l’habitatge de la parella. Estava estirada al llit i amb ferides d’arma blanca. També va trobar al mateix domicili el seu pare amb un ganivet clavat a l’abdomen presumptament per un intent de suïcidi.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar la mort de la dona i va traslladar l’home, amb ferides de gravetat, a un centre hospitalari.

L’agressor va quedar sota custòdia policial a l’espera que es recuperi de les ferides, i posteriorment el posaran a disposició judicial. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’home no tenia antecedents per violència de gènere i el jutjat de violència sobre la dona de Manresa s’ha fet càrrec de la investigació.

Per la seua banda, l’ajuntament de Súria va decretar un dia de dol per avui pel succés masclista i hi haurà una concentració “de dol i solidaritat” a les sis de la tarda davant de la casa consistorial.

A més, la corporació municipal de Súria va fer públic un comunicat en el qual condemna la violència de gènere i “tot acte de violència que atempti contra el dret a la vida de qualsevol persona”.

El consistori també va voler reiterar la necessitat que les persones que pateixin violència de gènere ho comuniquin al telèfon 900 900 120, que està actiu les 24 hores i no queda registrat a la factura.

Per la seua banda, la portaveu del Govern, Neus Munté, va condemnar la mort de la dona i va detallar que es tracta de la primera víctima mortal per violència masclista d’aquest any a Catalunya i va traslladar el condol a familiars, amics i veïns. A més, Comissions Obreres va mostrar la seua “indignació i preocupació” per aquest fet i va reclamar que l’eradicació de la violència masclista sigui una qüestió d’Estat.

Així mateix, va recordar que compta amb un Servei d’Informació a les Dones en l’àmbit local, per assessorar sobre qualsevol tipus de discriminació o violència.