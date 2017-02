El fiscal que colla Mas, Rigau i Ortega és lleidatà

El fiscal que porta el cas de la presumpta desobediència per la consulta del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, és lleidatà. Va néixer a Lleida l'any 1965 i va iniciar la seva carrera com a fiscal l'any 1994. Des de l'any 2005 és delegat anticorrupció a Catalunya, delegació que depèn de la Fiscalia General de l'Estat. Està associat a la Unió Progressista de Fiscals.



Sánchez Ulled va dirigir, entre d'altres, les investigacions de l'espoli del Palau, el presumpte finançament il·legal de CDC, l'Operació Macedònia o el cas de Mútua Universal. Al judici contra Mas, Rigau i Ortega és l'encarregat d'interrogar els acusats i redactar l'informe final.



Com a fiscal anticorrupció va llençar l'any passat una bateria de propostes per agilitzar la lluita contra la corrupció política. En una d'elles, demanava que tots els implicats en casos de corrupció dimiteixin per evitar el cercle viciós d'amagar-se darrere dels processos penals i la presumpció d'innocència per no assumir responsabilitats.