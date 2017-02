Homs va assegurar al Govern que no era il·legal mantenir el 9N després de suspensió del TC

EFE Actualitzada 08/02/2017 a les 12:29

L’exconseller de Presidència afirma davant del TSJC que va ser ell qui va configurar "la decisió final"

© L'exconseller de Presidència Francesc Homs arriba a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. EFE

L’exconseller de Presidencia Francesc Homs ha reconegut aquest dimecres que, com a responsable dels serveis jurídics de la Generalitat, va ser ell qui va assegurar el govern català que no incorria en cap il·legalitat en mantenir la consulta després de la suspensió del Tribunal Constitucional.



Homs ha declarat avui com a testimoni, a proposta de les defenses, en el judici que se segueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per mantenir la consulta independentista del 9 N després que el TC la vetés.



En resposta a Xavier Melero, advocat de Mas, l’exconseller de Presidència ha afirmat que, després d’obtenir l’opinió dels serveis jurídics de la Generalitat, va donar compte al Govern que "a més de no incomplir la llei ni cometre cap irregularitat tampoc no incorria en cap tipus penal" i ha precisat que no va ser un "mer transmissor" del dictamen jurídic: "jo vaig configurar la decisió final".