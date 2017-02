L'empresa que va transportar les urnes del 9N les va entregar després del veto del Constitucional

08/02/2017

© L'expresident de la Generalitat Artur Mas, acompanyat de la seua dona, arriba a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. EFE

Una directiva de l’empresa Sertrans ha certificat aquest dimecres en el judici pel 9N que van entregar les urnes i paperetes en els punts de votació entre el 7 i el 8 de novembre de 2014, sense que la Generalitat els donés cap instrucció per paralitzar el transport després del veto del Constitucional (TC).



Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha arrencat avui la tercera sessió del judici a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que s’enfronten a una pena d’inhabilitació per mantenir la consulta sobiranista del 9N malgrat que el Tribunal Constitucional la va suspendre el 4 de novembre.



Davant del tribunal, la responsable de Sertrans, empresa que va ser contractada pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) el 28 d’octubre per al repartiment de les urnes i paperetes, ha testificat que van efectuar la distribució als punts de votació entre els dies 7 i 8 de novembre.



La testimoni, que ha comparegut a proposta de l’acusació popular -exercida per dos sindicats policials i per Manos Limpias-, ha precisat que després de la suspensió de la consulta, el 4 de novembre, ningú del CIRE o de la Generalitat no els va donar cap indicació perquè no procedissin a l’entrega.



"Senzillament, complim el contracte d’entrega", ha indicat la responsable de Sertrans, que ha detallat que van recollir les urnes i paperetes majoritàriament a partir del dia 30 d’octubre i que les van portar en dos tràilers als seus magatzems de Barcelona, Tremp i Girona, d’on les van distribuir posteriorment als punts de votació.



Davant del tribunal també ha comparegut avui un apoderat de la companyia Fujitsu, a qui la Generalitat va contractar per introduir als ordinadors comprats per al 9 N el programa informàtic per facilitar la votació, que ha afirmat que no li constava que s’hagués modificat el projecte arran de la suspensió acordada pel TC el 4 de novembre.



Rere aquests dos testimonis tècnics, que han mantingut la línia de la majoria dels compareixents d’ahir, en el sentit que el Govern va mantenir els preparatius de la consulta malgrat el veto del Constitucional, el judici prossegueix avui amb la declaració dels testimonis de la defensa, en una sessió que recupera l’alt voltatge polític.