Puigdemont: "La democràcia espanyola ha emmalaltit"

REDACCIÓ Actualitzada 08/02/2017 a les 13:02

El president de la Generalitat ha demanat comparèixer davant del ple del Parlament

© Un moment de la intervenció del president Puigdemont aquest dimecres al Parlament. Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit aquest dimecres davant del ple del Parlament que “una democràcia que envia a judici els responsables polítics d’una jornada tan edificant i sana com la del 9N, una jornada que crea un profund i noble sentit de ciutadania, és una democràcia que ha emmalaltit”.



Carles Puigdemont ha insistit a denunciar la negativa “obtusa” del Govern espanyol a dialogar sobre el que està passant entre Catalunya i Espanya i ha advertit que “no voler-ne parlar és una decisió errònia i irresponsable, perquè és d'això que hem de dialogar”. “Si un es veu capaç de fer d’interlocutor entre Donald Trump i tot el que representa, amb Amèrica Llatina, a Europa, al Nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà, hauria de ser encara més capaç de ser interlocutor actiu amb Catalunya”, ha reblat. I ha insistit en fer una crida al diàleg: “Dialoguem, nosaltres que podem i volem. Volen?”.



El cap de l’Executiu ha demanat intervenir en el ple, fent ús del reglament de la Cambra, perquè el Parlament “no pot fer com si no passés res” davant la “situació excepcional” que representa el judici pel 9N a l’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Irene Rigau, en la primera sessió plenària que s’ha convocat.