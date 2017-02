Explosió en una central nuclear francesa, que no causa fuita radioactiva

EFE Actualitzada 09/02/2017 a les 13:00

© La central nuclear de Flamanville. EFE

Una explosió s’ha registrat avui a la central nuclear francesa de Flamanville, al nord-oest del país, per circumstàncies fins ara desconegudes, el que va provocar una lleu intoxicació a cinc persones però no va causar fuita radioactiva, va indicar la Prefectura.



L’incident va tenir lloc a la sala de màquines d’un dels reactors de la central, el número 1, en servei des de 1986, que va haver de ser detingut per precaució.



Una portaveu de la Prefectura va indicar que l’explosió i el posterior incendi van ocórrer fora de la zona de producció nuclear de la central, la qual cosa exclou tot risc de fuita radioactiva.



El prefecte de La Manxa, Jacques Witkowski, va precisar al canal "BFM TV" que no es va tractar d’"un incendi amb flames, sinó que va aixecar molt fum, perquè quan un recobriment elèctric crema, provoca una gran fumarada".



Witkowski va matisar que es tracta més "d’una detonació causada per un sobreescalfament d’una instal·lació elèctrica que d’una explosió" i va insistir que l’incident "ja ha acabat".



A més, va explicar que s’ha obert una investigació tècnica per determinar les causes del problema.



L’elèctrica pública francesa EDF, que explota la central, va assenyalar en un comunicat que l’incendi "ja ha estat controlat" per l’important dispositiu de seguretat i de bombers que va ser traslladat fins la central nuclear, que compta amb tres reactors.



El tercer d’ells, en servei des de l’any passat, és el primer de nova generació EPR construït a França, una obra polèmica ja que, d’una banda, va acumular deu anys de retard i, per un altre, va aixecar crítiques dels ecologistes