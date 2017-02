La Fiscalia manté la seua petició de deu anys d'inhabilitació per a Mas pel 9 N

EFE Actualitzada 09/02/2017 a les 13:22

© Artur Mas arriba aquest dijous a la seu del TSJC. EFE

La Fiscalia ha mantingut aquest dijous la seua petició de deu anys d’inhabilitació per a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i nou per a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per desobediència i prevaricació, en continuar amb la consulta del 9N després de la seua suspensió pel Tribunal Constitucional.



En el tràmit de conclusions, que inicia la recta final del judici que s’està celebrant al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha elevat a definitiva la seua petició de condemna.