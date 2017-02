Voluntaris desvinculen el Govern del 9N però ignoren els detalls de l’organització

Han testificat a proposta de la defensa de Joana Ortega

© L’expresident de la Generalitat Artur Mas juntament amb la seua dona, Helena Rakosinik, a la seua arribada al TSJCat on prossegueix el judici del 9N amb la declaració d’alguns dels voluntaris que van col·laborar en l’organització del 9N.

Diversos voluntaris de la consulta del 9 N han desvinculat aquest dijous al Govern de la gestió de la jornada de votació, encara que han afirmat que desconeixien els detalls de l’organització i els seus preparatius, així com qui era darrere del telèfon que centralitzava l’escrutini i resolia incidències.

En el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se celebra avui la quarta sessió del judici a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per mantenir la consulta sobiranista del 9N de 2014 malgrat que havia estat suspesa cinc dies abans pel Tribunal Constitucional.

Amb un relat gairebé idèntic, els voluntaris que han testificat avui en el judici, tots ells a proposta de la defensa de Joana Ortega, han assegurat que es van inscriure en el web www.participa2014 .cat, que va ser la que els va assignar la seua tasca concreta, ja fossin com a coordinadors de punt de votació, com a presidents de taula o com a suplents, entre altres funcions.

Els voluntaris han explicat que el 9 de novembre de 2014, quan van arribar al punt de votació, es van trobar tot el material -com urnes i paperetes- ja disposat i els ordinadors per a la consulta a punt, i tots ells han assegurat que desconeixien com i quan s’havien distribuït.

Els testimonis han negat que rebessin instruccions de la Generalitat, i que únicament se’ls va facilitar un manual detallant la seua funció en aquella jornada i un número de telèfon a què havien de cridar al migdia per informar sobre les dades de participació i en finalitzar la jornada, per comunicar l’escrutini.

Els voluntaris han assegurat que no sabien qui hi havia darrere d’aquest número de telèfon, si bé una de les voluntàries, que va coordinar la votació en l’institut Carles Rahola de Girona, ha indicat que suposava que corresponia al centre de coordinació "on era David Fernández", l’exdiputat de la CUP.

La jornada del 9 N, David Fernández va exercir de voluntari recopilant dades de participació i escrutini en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, dependent de la Generalitat, on una vegada finalitzada la votació es va abraçar a Artur Mas, que havia acudit a agrair la tasca dels voluntaris, protagonitzant una de les imatges icòniques del 9 N.