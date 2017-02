Puigdemont i Mas diuen que el Govern de l'Estat encara està "a temps de rectificar"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest divendres que se sent "reconegut" en les paraules de l’expresident català Artur Mas en el judici per la consulta del 9 N i ambdós han dit al Govern central que "fins i tot en el temps de descompte, està encara a temps de rectificar".Puigdemont ha rebut al Palau de la Generalitat, en finalitzar el judici arran de la consulta sobiranista del 9 N, als encausats Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, a més de Francesc Homs, i ha comparegut en roda de premsa juntament amb el seu antecessor en el càrrec.El president català ha indicat que és moment de "dialogar" a través de la política i no de "fiscals i tribunals", unes declaracions que ha subscrit Mas. "Aquest és el nostre estil", ha afirmat.El líder del PDeCAT ha denunciat que no han estat jutjats per un "delicte de desobediència que, dit així, gairebé fa riure", i ha subratllat que "això d’afinar" a la fiscalia és una "pràctica corrent" a l’Estat.