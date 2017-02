El judici a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per mantenir la consulta sobiranista del 9N malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional ha quedat aquest divendres vist per a sentència, després de l'al·legat final dels tres encausats.Passades les cinc de la tarda, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha proclamat que el judici, que es va iniciar dilluns passat, quedava vist per a sentència.En la vista, el fiscalha mantingut la seua petició inicial que es condemni l'expresident Artur Mas a una pena de deu anys d'inhabilitació pels delictes de desobediència greu i prevaricació, així com de nou anys d'inhabilitació per a Ortega i Rigau, com a cooperadores necessàries en ambdós delictes., Mas ha proclamat que no se'ls ha jutjat per desobeir, com sosté la fiscalia, sinó per l'"èxit" del 9N, que el Govern va veure com un "desafiament".