Artur Mas diu que van plantar cara al Govern central i atribueix el judici a l’èxit del 9-N

Puigdemont i l’expresident avisen Rajoy que “està a temps de rectificar” amb Catalunya || Vist per a sentència el procés, en el qual el president del PDeCAT, Ortega i Rigau es juguen la inhabilitació

El judici del 9-N va quedar vist per a sentència ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb els al·legats finals. Mentre que el fiscal va insistir en la desobediència i que el procés judicial també és democràcia, segons les seues paraules, l’expresident Artur Mas va aprofitar el seu torn de paraula per acusar el Govern central d’asseure’l al banc dels acusats al prendre’s com un “desafiament” l’“èxit” del 9-N.Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau s’enfronten a penes de deu i nou anys d’inhabilitació, respectivament, per prevaricació i desobediència al mantenir la consulta independentista del 9-N després de la suspensió, cinc dies abans, del Tribunal Constitucional. L’encreuament d’acusacions entre la Fiscalia i Mas van marcar la cinquena i última jornada del judici.

Mas va expressar la seua “preocupació” per la revelació del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, que poc abans va assegurar que quan l’exfiscal general de l’Estat Consuelo Madrigal li va encarregar el cas, li va demanar que actués amb imparcialitat. El president del TSJC, Jesús María Barrientos, el va interrompre al recordar-li que el torn d’última paraula és “en la seua pròpia defensa, no per entrar en diàleg i qüestionament, encara menys amb el ministeri públic”.



Per a Ortega, donar la veu al poble és una obligació i Rigau al·ludeix a l’inici d’una involució democratica

“És en la meua defensa saber com actua la Fiscalia al meu país”, es va queixar llavors Mas, que va denunciar que en els últims anys ha estat “calumniat, difamat” i víctima d’operacions de “guerra bruta”, sense que “ningú” sortís a la seua defensa quan era “president de la Generalitat i representant ordinari de l’Estat a Catalunya”.

Per la seua banda, Joana Ortega va al·legar que donar la veu al poble “no és un delicte, sinó una obligació”, i al seu torn Rigau va alertar que el procés del 9-N pot ser l’inici d’una “involució democràtica” a Espanya. Després de quedar vist per a sentència, els tres acusats es van adreçar al Palau de la Generalitat, on el president, Carles Puigdemont, els va rebre per mostrar-los el seu suport.

“El Govern espanyol és a temps de rectificar. Per rectificar s’ha de dialogar a través d’una taula política. Espero que rectifiqui”, va afirmar Puigdemont en roda de premsa al costat de Mas, que va donar suport a les seues paraules.

També va defensar el paper dels tres jutjats: “Tot el que van fer naix de la legalitat i la legitimitat democràtica”, i va assegurar que les seues paraules en el judici representen el conjunt del poble de Catalunya.

Puigdemont va assenyalar la gravetat d’aquest judici destacant que, si l’expresident Mas no hagués renunciat a continuar al càrrec –el va deixar per les pressions de la CUP–, aquesta setmana s’hauria jutjat “un president en actiu”.

A preguntes dels periodistes, Mas va lamentar que la CUP critiqués l’estratègia dels seus advocats defensors per no haver dit que el 9-N va desobeir: “Cadascú té el seu criteri de conducta. Les seues actituds moltes vegades no coincideixen amb les nostres. Tenim prou personalitat per actuar amb criteri propi.” A més va dir que els tres acusats “no hem prostituït l’esperit del 9 de novembre”.

Com a detall, van arribar a la roda de premsa amb el carilló de la Generalitat tocant Grândola, Vila Morena, la cançó portuguesa coneguda per ser l’himne de la Revolució dels Clavells en favor de la democràcia.