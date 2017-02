Rajoy insisteix que no permetrà mai un referèndum a Catalunya

Avisa que no tractarà ni comerciarà sobre un procés que busca fracturar Espanya

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat avui que no "tractarà ni comerciar" sobre un procés secessionista que "passa per sobre de la Constitució", condueix a la "fractura d’Espanya" i a la "liquidació de la sobirania nacional".

"Ningú no ens pot demanar que siguem còmplices d’aquesta arbitrarietat i no ho farem", ha remarcat el líder el PP en el discurs de clausura del XVIII congrés del partit, on ha remarcat que el procés secessionista català "és un disbarat" i que no permetrà "mai" un referèndum que vulnera la Constitució i busca la ruptura d’Espanya i Catalunya.

Rajoy, que ha centrat la major part de la seua intervenció en el desafiament catalanista, ha advertit a més que "un procés de secessió no és una poda agradable feta per un jardiner, per un amable jardiner, sinó un amputació terrible i dolorosa que no hi ha cirurgià que salvi".

I ha incidit que ningú no pot reclamar, i menys un responsable polític, al Govern, que incompleixi la Constitució i la llei, que és el que suposaria separar Catalunya d’Espanya quan la sobirania correspon a tots els espanyols

El cap de l’Executiu ha recalcat que no s’està plantejant un mer debat sobre el model d’Estat i la seua articulació territorial, sinó l’eliminació de la sobirania nacional i, per a això, s’estan saltant la llei "a la torera" i els drets dels espanyols.

Però ha insistit que, respecte al compliment de la llei, no és possible cap negociació. "És l’abc de la democràcia" i "s’entén, tret que de forma premeditada no es vulgui entendre, que és el que està passant," ha subratllat.

Rajoy ha admès que la Constitució es pot canviar si així ho decideixen tots els espanyols, encara que no ho ha recomanat, perquè junts s’està millor que separats.

"Deixat clar aquest assumpte, és evident que estem disposats a dialogar", ha assegurat, perquè "parlar és important i no s’ha de deixar mai la cadira buida", ha dit en al·lusió a l’absència del president català, Carles Puigdemont, en la recent Conferència de Presidents autonòmics.

Per això, ha ofert un "sí rotund i nítid" al diàleg, però "sense imposicions, monòlegs, contractes d’adhesió i, per descomptat, sense saltar-se la llei."

I ha volgut recordar la "immensa majoria de catalans que se senten espanyols" per dir-los que el Govern i el PP els senten "molt propers" i que mai no els abandonarà.

També s’ha dirigit als catalans "enganyats en la seua bona fe", a qui els han ofert el que no és possible, col·locat el "cimbell" de la independència com a remei de tots els mals i ocultat els "enormes perjudicis" i conseqüències polítiques, econòmiques i socials que portaria la ruptura amb Espanya.

Entre elles, ha esmentat la sortida de la zona euro, de la Unió Europea, del mercat únic o la impossibilitat de sostenir els serveis públics i les prestacions socials.

I ha marcat tres tasques prioritàries respecte a Catalunya: recuperar les institucions perquè tornin a estar al servei de tots els catalans amb independència de les seues conviccions polítiques; reconstruir la cohesió interna i buscar un nou esperit de concòrdia interior que allunyi els extremismes.

"Per la nostra part, Espanya continua sent Espanya", ha assegurat i ha acabat amb un advertiment: "Ningú no ens va separar ni arrabassar el que tants esforços ens va costar aconseguir: l’Espanya actual, la millor Espanya de la història".