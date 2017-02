Rajoy assegura que no convocarà eleccions encara que no s’aprovin els pressupostos

Considera que seria "un disbarat" fer-ho

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dilluns que no convocarà eleccions generals si no s’aproven els pressupostos per a aquest any, perquè seria "un disbarat" fer-ho.

Rajoy, en una entrevista a Televisió Espanyola, ha rebutjat que estigui pensant en la possibilitat d’aquest avançament electoral després que el Govern hagi estat gairebé deu mesos en funcions.

"La meua intenció és que la legislatura duri el que més que es pugui, perquè és el normal, el raonable i crec que és positiu donar aquest missatge", ha afegit.

En qualsevol cas, ha garantit que el seu Govern presentarà al Parlament el projecte de llei de pressupostos per a aquest any perquè creu que és el que ha de fer.

A l’espera del seu debat a les Corts, ha destacat que ja és positiu que s’hagi aprovat el sostre de despesa, el capítol d’ingressos i dividir el dèficit entre les diverses administracions per atendre les obligacions amb Europa.

Ha afegit que intentarà arribar a un acord amb els partits de l’oposició (entre ells ha citat PSOE, Ciutadans, PNB i Coalició Canària) perquè el pressupost tiri endavant.

Però ha preferit no fer apostes respecte a les possibilitats que aquest pressupost sigui aprovat.