El Govern avisa que el Constitucional "no altera" la seua voluntat de convocar un referèndum

Munté diu que la decisió del tribunal "no és cap sorpresa", ni la "celeritat extraordinària" amb què l’ha pres

La consellera de Presidència de la Generalitat,, ha avisat aquest dimarts que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d’anul·lar una resolució parlamentària amb la voluntat de celebrar el referèndum independentista "no altera en res" la "voluntat inequívoca" del Govern de convocar-lo.Després de la reunió d’aquest dimarts del Govern, Munté ha sortit al pas de la decisió, adoptada per unanimitat pel TC, d’anul·lar la resolució aprovada a la tardor pel Parlament, amb els vots de Junts pel Sí i la CUP, en la qual es plantejava la celebració d’un referèndum com molt tard el setembre de 2017."Això no altera en res la nostra voluntat inequívoca de continuar treballant per poder celebrar un referèndum el 2017", ha remarcat Munté, que ha recordat que aquesta voluntat ve "reforçada per unai d’una majoria social en favor d’un referèndum".Per a la consellera "no és cap sorpresa" aquesta decisió del TC ni la "celeritat extraordinària" amb què l’ha pres, just, en la que va tenir lloc el judici per la consulta sobiranista del 9N de 2014.