Junts pel Sí i la CUP veten les compareixences de consellers pel "cas Vidal"

Junts pel Sí i la CUP han vetat aquest dimecres les sol·licituds de compareixences de l’oposició pel "cas Santi Vidal", com la dels consellers d’Exteriors, Raül Romeva; de Justícia, Carles Mundó; de Governació, Mertixell Borràs; d’Interior, Jordi Jané; i de Presidència, Neus Munté, a més de la del mateix exjutge i exsenador d’ERC.

Vidal va dimitir com a senador després d’assegurar en diverses conferències públiques que el Govern català havia obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans, unes manifestacions que van ser desmentides tant pel Govern com pel partit republicà.

Abans de la compareixença aquest matí del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, en la Comissió d’Assumptes Institucionals (CAI) del Parlament per donar explicacions sobre el "cas Vidal", s’ha procedit a votar les compareixences que havien sol·licitat els grups de l’oposició de diversos consellers i d’alts càrrecs de la Generalitat, com Carles Viver Pi-Sunyer, a més de la del mateix exjutge i exsenador d’ERC.

Com estava previst, Junts pel Sí i la CUP s’han aliat votant en contra de totes les peticions de compareixences presentades per Ciutadans i PSC en la CAI al·legant que és "suficient" amb la compareixença d’avui del vicepresident català i líder d’ERC, que sí que ha estat aprovada per unanimitat per tots els grups.

El diputat de la CUP Carles Riera ha argumentat que Junqueras ja va oferir explicacions "adequades" en l’últim ple del Parlament, i que la compareixença d’avui, també en qualitat de líder d’ERC, és "consistent i suficient" per aportar "més claredat i transparència" en aquest cas, per la qual cosa no són necessàries les compareixences d’altres membres del Govern.

Riera, després de qualificar les afirmacions de Vidal de "totalment improcedents", ha esgrimit així mateix que quan aquest va fer les seues manifestacions era senador d’ERC i no un membre del Govern.

En canvi, la resta de l’oposició ha assenyalat que les explicacions que pugui donar Junqueras no són suficients, ja que les declaracions de l’exjutge i exsenador afecten diverses conselleries del Govern i, davant del veto a la compareixença del mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, han de ser els consellers els que aclareixin les afirmacions de Vidal.

A més dels esmentats consellers, de Santi Vidal i de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, s’havia sol·licitat també la compareixença d’altres alts càrrecs de la Generalitat, que també han estat rebutjats per Junts pel Sí i la CUP.

Entre ells, la de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barbarà, o la de Joan Angulo, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació.

Per contra, la sol·licitud de compareixença de Junqueras a la CAI presentada per tres grups parlamentaris -Ciutadans, PSC i CSQEP-, sí ha estat aprovada per unanimitat.

Ciutadans i el PSC ja van advertir que si es rebutjaven totes les peticions de compareixença que han presentat promourien una comissió d’investigació al Parlament, si bé perquè tiri endavant es necessita el suport de tres grups a la cambra.