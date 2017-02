Mas acusa l’Estat de vincular Catalunya amb la violència per intervenir

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha acusat aquest dijous a "determinats estaments de l’Estat espanyol" d’intentar presentar la situació a Catalunya com una cosa que tendeix a la violència i ho fan, ha dit, per crear "un marc mental" que justifiqui la intervenció de l’Estat.

En declaracions als mitjans prèvies a una conferència sobre "Catalunya a la Unió Europea del segle XXI" a la Universitat Autònoma de Madrid, Mas ha insistit que el Govern de Mariano Rajoy està preparant el "caldo de cultiu" a Catalunya per poder intervenir i aquí, ha dit, "esmentin" perquè la sobirania catalana s’ha expressat amb un to cívic i absolutament pacífic.

"Si alguna cosa té aquest procés sobiranista -ha dit Mas- és que aspira a la llibertat que coarta contínuament l’Estat espanyol amb les seues amenaces i la seua guerra bruta".

"Una guerra bruta que jo he patit directament", ha subratllat.

L’expresident català ha comentat que el missatge principal avui és que el president del Govern, Mariano Rajoy, no vol resoldre el problema de Catalunya però pot".

"És completament insòlit", ha dit, que un president de govern reconegui que el principal problema polític que té Espanya és Catalunya i no faci absolutament res" per intentar resoldre'l "sabent, com sap, que el 80 % de la societat catalana, estigui o no a favor de la independència, vol i exigeix un referèndum".