El tribunal de Nóos ja està a l'Audiència per notificar la sentència

EFE Actualitzada 17/02/2017 a les 11:07

Determinarà l’absolució o condemna de la infanta Cristina, el seu marit Iñaki Urdangarin i els altres 15 acusats

© Les magistrades Rocío Martín, Samantha Romero i Eleonor Moyà, durant la presentació de les conclusions del judici del cas Nóos EFE

Les jutgesses Samantha Romero, Eleonor Moyà i Rocío Martín, integrants del tribunal que va jutjar el cas Nóos, han arribat aviat a l’Audiència de Palma, on aquest divendres notificaran la sentència que determinarà l’absolució o condemna de la infanta Cristina, el seu marit Iñaki Urdangarin i els altres 15 acusats.



La primera en arribar ha estat la presidenta del tribunal i ponent de la sentència, la jutgessa que l’ha redactat, Samantha Romero, que ha entrat a la seu del tribunal provincial a les 7.44 hores.



Poc després ha arribat en taxi Eleonor Moyà i cap a les 8.15 hores ha entrat caminant Rocío Martín.



Una quinzena de periodistes, fotògrafs i càmeres esperen ja rere unes tanques a les portes de l’Audiència de les Balears, custodiada per la Policia Nacional, la notificació del fallo, que està prevista per a les 12.00 hores.



El fallo es coneixerà sis anys i mig després que el jutge José Castro comencés a investigar la presumpta trama ordida per beneficiar amb fons públics a entitats creades per Urdangarin i el seu exsoci, que van percebre 6,1 milions de diverses administracions públiques, així com el suposat pla posterior per defraudar Hisenda.



La sentència es notificarà a més un mes i mig abans que acabés el termini d’exempció en el repartiment d’assumptes que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears li havia concedit a la ponent, la jutgessa Samantha Romero, perquè pogués centrar-se a redactar la sentència, i que finalitzava el 31 de març.



La infanta només està acusada per Manos Limpias, que va demanar per a ella 8 anys de presó com a presumpta col·laboradora en els delictes fiscals del seu marit. La petició de condemna més alta és la del sindicat per a Urdangarin: 26 anys i 6 mesos de presó.



El marit de la infanta s’enfronta a una petició de condemna de 19 anys i 6 mesos de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció per presumptes delictes de tràfic d’influències, malversació, prevaricació, frau, estafa, falsedat, dos delictes contra Hisenda i blanqueig.



Entre els principals acusats figuren també el soci d’Urdangarin, Diego Torres, presumpte autor de delictes de prevaricació, frau, tràfic d’influències, malversació, contra Hisenda, falsedat, estafa, falsificació i blanqueig, per a qui la Fiscalia va demanar 16 anys i mig de condemna i Mans Netes 22 anys i mig.



L’expresident del Govern i del PP balear i exministre de Medi Ambient, Jaume Matas, acusat de delictes de malversació (en concurs amb prevaricació i falsedat) i frau presumptament comesos per contractar amb Nóos al marge de la legalitat, afronta peticions de condemna de 5 anys per part de la Fiscalia i l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Balears, i d’11 per part de Mans Netes.



La resta d’acusats són Ana María Tejeiro, esposa de Torres; el seu germà Marco Antonio Tejeiro, comptable de l’Institut Nóos; l’assessor fiscal Salvador Trinxet; l’exdirector general d’Esports de Baleares José Luis "Pepote" Ballester; l’exdirector de la fundació Illesport Gonzalo Bernal; l’exdirector de l’Institut Balear de Turisme, Juan Carlos Alía, i l’exsecretari d’aquesta mateixa institució Miguel Ángel Bonet.



També van ser jutjats l’exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; l’exsecretari de Turisme de la Comunidad Luis Lobón; l’exdirector de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) de Valencia José Manuel Aguilar; el també exdirector de CACSA Jorge Vela; l’exresponsable jurídica d’aquesta societat pública, Elisa Maldonado, i l’exconsellera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen.