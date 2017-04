Pyongyang amenaça amb una “guerra total” contra EUA durant una gran desfilada militar

Presenta diversos míssils intercontinentals, entre els quals un de llançable des de submarins || La Xina, habitual aliada del règim, no hi va enviar cap representant, en un refredament de les relacions

El Govern de Corea del Nord va amenaçar ahir de desencadenar una “guerra total contra els Estats Units” durant la gran desfilada militar que va dur a terme amb motiu del 105è aniversari del naixement del pare fundador Kim Il-sung, on el règim liderat pel seu nét, Kim Jong-un, va presentar en societat el que podria tractar-se de nous models de míssils balístics intercontinentals.

Com a fenomen poc habitual, aquesta desfilada no va comptar amb la presència de representants xinesos, un símptoma d’un refredament en les relacions públiques entre Pyongyang i Pequín, considerat aquest últim l’únic govern capaç d’exercir alguna influència sobre el règim nord-coreà.

Un dels moments culminants de la desfilada va tenir lloc quan el vicepresident del Partit dels Treballadors de Corea, el partit polític del règim nord-coreà, Choe Ryong Hae, va agafar el micròfon per amenaçar els Estats Units amb la “guerra total” davant de l’arribada del portaavions nord-americà Carl Vinson a aigües situades a distància de tret. “Respondrem amb la guerra total a qualsevol intent dels Estats Units de desencadenar una guerra a gran escala, i respondrem amb armes nuclears a qualsevol atac nuclear”, va declarar Choe davant de la multitud concentrada aquest dissabte. Per a això, es va poder entreveure el que podrien ser dos nous míssils intercontinentals –ocults en enormes cilindres de metall–, en el que podria tractar-se d’un nou “concepte” de míssils de llarg abast, segons l’experta de l’Institut d’Estudis Internacionals de Monterrey, Califòrnia, Melissa Hanham. El règim nord-coreà va mostrar un total de 56 míssils de fins a deu tipus diferents, inclosos els que podrien ser els esmentats intercontinentals. Així mateix, en la desfilada es van poder veure per primera vegada els míssils Pukkuksong, que es disparen des de submarins i tenen una autonomia de mil quilòmetres. Destaca en particular el fet que Corea del Nord exhibís més d’un d’aquests míssils, cosa que dóna a entendre, segons la revista Nonproliferation Review, que el règim segueix amb els seus plans per llançar míssils subaquàtics.

Sense indicis de noves proves nuclears

Malgrat el temor que aquestes celebracions estiguessin marcades per una nova prova nuclear de Corea del Nord, els analistes no van detectar-ne indicis, encara que no es descarta que pugui tenir lloc abans que acabi el cap de setmana. També podria ocórrer en una altra pròxima data assenyalada, el 25 d’abril, quan es compleix el 85è aniversari de la fundació de l’Exèrcit nord-coreà. “De moment, Corea del Nord no ha creuat aquesta línia roja”, va explicar a l’agència de notícies sud-coreana Yonhap l’investigador de l’institut sud-coreà per a l’Estratègia de Seguretat Nacional, Jo Seong Ryul.