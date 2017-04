Detingut l’excap de seguretat de Pinochet, acusat de torturar quatre persones

Acusat de torturar quatre persones durant la dictadura militar

L’excap de seguretat d’Augusto Pinochet, el coronel retirat Cristián Labbé, va ser detingut a Santiago en compliment d’una ordre d’arrest que va emetre la setmana passada un jutge, que l’acusa de torturar quatre persones durant la dictadura militar (1973-1990).

Labbé, que va ser alcalde de la comuna de Santiago de Xile de Providència, va arribar voluntàriament a la Brigada de Drets Humans de la Policia d’Investigacions (PDI), on va quedar detingut.

El jutge de la Cort d’Apel·lacions de Temuco, Álvaro Mesa, acusa Labbé de torturar un electricista identificat com Harry Cohen i unes altres tres persones a la localitat del sud de Panguipulli, entre octubre i novembre de 1973.

L’exmilitar serà traslladat aquesta jornada a la ciutat de Temuco, 690 quilòmetres al sud de Santiago, on quedarà detingut en un regiment d’aquesta localitat.

Labbé va ser instructor dels primers agents de la policia secreta de la dictadura després del cop de 1973, guardaespatlles d’Augusto Pinochet i més tard, després de sortir de l’Exèrcit, va ser alcalde durant 16 anys de Providència.

La defensa de les quatre víctimes afirma que, en aquest context, el jove electricista va ser detingut a la localitat de Futrono i aparentment va ser elegit a l’atzar pel seu aspecte de cabell llarg i "va servir com a conillet d’índies" en un centre d’operacions a Panguipulli.

Labbé ja ha estat detingut i processat anteriorment per haver torturat i segrestat a un dirigent dels pescadors del port xilè de San Antonio el 1975.

El novembre de l’any passat, l’exmilitar va quedar en llibertat sota fiança en aquest cas.

L’advocat de l’exalcalde, Cristián Espejo, va denunciar aquest dilluns una persecució política contra el seu client.

"No entenem per què en un Estat de dret pot ocórrer una cosa així. Bàsicament, després de 40 anys, subjectes que els baixa el 'dimoniet', perquè no puc dir que els baixa un angelet, els recorda situacions que mai no van estar a la seua boca i òbviament que això ens ha de preocupar", va declarar a mitjans locals.