Theresa May anuncia eleccions anticipades per al 8 de juny al Regne Unit

El passat 29 de març, la cap del Govern va invocar l’Article 50 del Tractat de Lisboa, amb el que va iniciar les negociacions sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea

© La primera ministra britànica, Theresa May.

La primera ministra britànica, Theresa May, va anunciar aquest dimarts que ha decidit convocar eleccions generals anticipades al Regne Unit per al proper 8 de juny.

En una inesperada declaració davant de la seua residència oficial del 10 de Downing Street, May va comunicar la seua decisió de no esperar fins el 2020, l’any previst per a la pròxima cita electoral.

La primera ministra va admetre que va arribar a la conclusió, "de mala gana", que havia de convocar comicis a fi que el Regne Unit pugui comptar amb un lideratge estable de cara a les negociacions sobre la sortida del país de la Unió Europea (UE).

"He arribat a la conclusió que l’única manera de garantir certesa i seguretat en els propers anys és amb la convocatòria d’unes eleccions", va explicar May, que fa setmanes havia descartat avançar els comicis.

Va afegir que, mentre el país s’està "unint" després del "brexit", les divisions continuen a Westminster, seu del Parlament britànic, una cosa que pot posar en risc -va explicar- l’èxit de les negociacions sobre la sortida del país de la UE.

En la seua declaració, la primera ministra va dir que el Laborisme de Jeremy Corbyn ha amenaçat de votar en contra de l’acord final al qual arribi el Regne Unit amb el bloc europeu, mentre que els independentistes escocesos del SNP s’oposen -va dir- al treball que el Govern està fent sobre el "brexit".

La primera ministra va subratllar que no està disposada a permetre que els polítics de l’oposició perjudiquin les negociacions sobre el "brexit" després de ser invocat el passat 29 de març.

"En aquest moment d’enorme significat nacional, hi hauria d’haver unitat aquí a Westminster, però hi ha en canvi divisió. El país s’està unint, però Westminster no", va agregar.

Per poder convocar aquestes eleccions, la primera ministra té previst presentar dimecres al Parlament una moció que l’autoritzi a celebrar els comicis abans del 2020.

La líder "tory" va agregar que no està disposada a posar en perill "la seguretat de milions de treballadors a tot el país perquè el que estan fent (els polítics de l’oposició) és perjudicar el treball que hem de preparar per al 'brexit' al país i debilitar la posició negociadora del Govern a Europa".

Els conservadors de May porten un important avantatge davant els laboristes en els últims sondejos sobre intenció de vot.

El passat 29 de març, la cap del Govern va invocar l’Article 50 del Tractat de Lisboa, amb el que va iniciar les negociacions sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE).

En el referèndum europeu celebrat el passat 23 de juny, els britànics van votar per sortir del bloc europeu.