Un espectacular despreniment s’emporta diverses cases a Alcanyís

No s’han produït desgràcies personals encara que es continua treballant sobre el terreny

Un espectacular corriment de terres al turó de Pui Pinos de la ciutat d’Alcanyís s’ha emportat la passada matinada almenys cinc edificacions de la Ronda de Terol d’aquesta localitat.

Malgrat l’ensorrament de diverses cases, "en principi" no s’han produït desgràcies personals encara que es continua treballant sobre el terreny, segons han informat fonts municipals.

El despreniment ha travessat fins i tot la carretera i s’ha precipitat a l’altre costat en el qual no hi ha cap edificació, encara que sí que hi ha una caiguda de diversos metres.

Efectius del cos de bombers, juntament amb la policia local i membres de protecció civil estan treballant a la zona en el que era el pas de l’antiga N-232 en la seua travessia per Alcanyís.

Des del despatx de l’arquitecte José Ángel Gil, han manifestat a EFE l’estranyesa que aquest desplaçament no estigui associat a una època de precipitacions, encara que han citat al posterior estudi del terreny per conèixer les seues causes definitives.