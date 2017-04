Aguirre diu que no coneix Correa ni sabia que els seus actes els organitzava ell

La portaveu del PP a l’Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destacat que no coneix ni ha parlat mai amb el líder de la trama Gürtel Francisco Correa, i que no sabia que els actes als quals va assistir quan era presidenta de la regió els organitzava l’acusat.



Aguirre ha declarat com a testimoni en el judici de Gürtel, un dia després de la detenció d’Ignacio González, el que fos la seua mà dreta i al que va designar com a successor al capdavant de la Comunitat de Madrid quan el 2012 va decidir deixar el càrrec i donar "un "pas enrere".



"No sabia qui era Correa ni si tènia empreses. Mai no he parlat amb ell", ha dit l’expresidenta de la regió quan la fiscal li ha preguntat si coneixia al capitost de la Gürtel, qui va organitzar diversos actes per al PP regional i nacional.



Però en la seua declaració s’ha desmarcat en diverses ocasions de l’organització dels esdeveniments als quals acudia per "raons polítiques i d’oportunitat" quan ocupava la presidència de la Comunitat de Madrid (2003-2012).



"No m’ocupava de la logística", ha assenyalat Aguirre, qui ha destacat que "no va donar instruccions de si es contractava o no amb aquestes empreses", en al·lusió a les companyies que estaven sota el control de Correa, encara que ha aclarit que a nivell nacional ho desconeix. I ha postil·lat: "No tenia competència en contractació, no era la meua funció".



Ha explicat que els actes sempre els triava ella després de la tria que realitzava el gabinet tècnic de la Comunitat que prèviament rebia les propostes de les diferents conselleries.



Aguirre també ha estat preguntada sobre què feia amb els regals que rebia com a presidenta amb referència a possibles dons de les empreses de Correa.



"Amb els regals el tinc clar. Quan són de valor els torno, quan són propagandes, llibres o xocolates se'l queden el gabinet o la secretària", ha aclarit.