Aguirre està "commocionada" i espera "informació" abans de pensar en dimitir

EFE Actualitzada 20/04/2017 a les 13:46

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid declara aquest dijous com a testimoni en el judici de Gürtel

© Esperanza Aguirre declara en el judici de Gürtel com a testimoni. EFE

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha dit aquest dijous que està "absolutament commocionada" per la detenció d’Ignacio González i que necessita "més informació" davant d’una suposada responsabilitat política seua que li fes plantejar la dimissió dels seus càrrecs.



En unes declaracions a la Cadena Cope, Aguirre ha afirmat que si fossin certes les acusacions contra l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González i fos "culpable de totes aquestes coses" seria per a ella "una maçada". González, detingut dimecres per la Guàrdia Civil en l’operació Lezo per presumptes delictes de corrupció al Canal d’Isabel II, "és una persona a qui li he fet la meua confiança durant moltíssims anys i de la qual estic convençuda que no ha pogut fer semblant cosa", ha dit Aguirre, portaveu dels 'populars’ a l’Ajuntament de Madrid.



Ha afegit que si, al contrari, fos culpable, seria "un disgust, un cop que em deixa veritablement commoguda." També ha dit que li "commou el calvari" que ha d’estar passant González i el que li queda per passar" en el cas que aquest fos innocent tenint en compte la lentitud de la Justícia.



En aquest sentit s’ha referit a la seua declaració avui com a testimoni en el judici de Gürtel, sobre "uns assumptes" esdevinguts entre 1999 i 2005, "quan han passat tants anys que la gent s’ha oblidat de què se’ls acusa o de si són culpables".

Sobre aquesta compareixença, Aguirre ha dit que col·laborarà amb la Justícia "per provar d’aclarir i ajudar en tot el que es pugui perquè es jutgi els encausats, i que els culpables se’ls empresoni i que tornin el robat".



Esperanza Aguirre ha reconegut que viu avui "moments difícils" i ha destacat que "ningú no discuteix" que ella mai s’ha portat diners ni ha afavorit a cap delicte, com el reconeixen "fins els de Podemos". Atansa una possible dimissió dels seus càrrecs polítics després de la detenció de González, Aguirre ha assegurat que esperarà a veure si es confirmen les acusacions contra aquest i que "quan tingui més informació" dirà alguna cosa.



González va ser la mà dreta d’Aguirre, designat per ella com el seu successor al capdavant de la Comunitat de Madrid el 2012.