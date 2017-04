La Guàrdia Civil escorcolla les seus d'Indra i Saerco a Madrid

EFE Actualitzada 20/04/2017 a les 16:31

Per la investigació del suposat finançament il·legal del PP

© Agents de la Guàrdia Civil durant el registre a la seu de Canal de Isabel II, EFE

Agents de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil estan registrant les seus centrals a Madrid d’Indra i Saerco en el marc de les investigacions sobre suposat finançament il·legal del PP a Madrid que segueix en una peça separada el jutge de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.



Segons han indicat a Efe fonts de la investigació, els registres de la multinacional Indra i de Saerco, empresa que gestiona torres de control d’aeroports, se suma al que la Guàrdia Civil està realitzant a OHL per ordre de Velasco que indaga la vinculació entre l’adjudicació de contractes públics de la Comunitat de Madrid i el presumpte finançament irregular del PP.

Fonts d’OHL i Indra han confirmat a Efe que a l’interior de les seues oficines es troben agents de la Guàrdia Civil i que ambdues empreses estan prestant "la màxima col·laboració possible".



A més d’aquests tres registres, les fonts consultades han assenyalat a Efe que se segueixen altres actuacions similars en altres empreses, com el cas de la seu a Madrid de Licuas, dedicada a conduccions hidràuliques, obra civil i manteniment d’integral d’edificis.



Els registres que s’estan practicant es produeixen 24 hores després que l’UCO realitzés l’operació Lezo contra la corrupció al Canal d’Isabel II, en la qual va ser detingut l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González.