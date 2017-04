Esperanza Aguirre dimiteix després de sentir-se "enganyada i traïda" per González

EFE Actualitzada 24/04/2017 a les 17:35

© Esperanza Aguirre, en un moment de la compareixença per anunciar la seua dimissió. EFE

La fins aquest dilluns regidora i portaveu del PP a l’Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciat aquesta tarda que deixa tots els seus càrrecs després de sentir-se "enganyada i traïda" per l’expresident madrileny Ignacio González, a presó des del divendres passat pel cas Lezo.



Esperanza Aguirre, que no feia declaracions des que dijous passat anés a declarar com a testimoni en el cas Gürtel, ha anunciat aquesta tarda la seua decisió en una compareixença davant els mitjans a la seu del grup municipal del PP, convocada poc després que Ahora Madrid i el PSOE anunciessin que demanarien la seua dimissió en el ple de dimecres.