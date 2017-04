Anna Pedrol: «Ara som molt més conscients de la bona salut bucodental»

Anna Pedrol Mairal és la segona generació de les clíniques dentals Pedrol Mairal de Lleida. Formada als Estats Units, forma part de l’equip de l’empresa familiar, amb una aposta clara per la innovació i la digitalització

Ets segona generació d’un negoci ja establert i consolidat. Quins son els reptes amb els quals t’has trobat com a continuadora del negoci?

El repte principal és el de continuar amb el nivell d’experiència, qualitat i reputació consolidats al llarg de tants anys per part de la primera generació. Això ho he assolit amb la meva especialització d’estudis als EEUU, i estant en constant formació amb cursos, congressos, etc.



Sents que treballes en un negoci familiar?

I tant. A casa, la línia entre feina i família és molt fina, imagino que com en tants d’altres negocis familiars. Des de ben petits els meus germans i jo hem escoltat converses sobre la consulta i casos de pacients, i això ens va dur a voler continuar en el negoci i a fer de l’odontologia la nostra professió i vocació.



Ha canviat la gestió dels teus pares a la teva?

En l’essencial no ha canviat, es continua donant la màxima importància a l’atenció i cura del pacient, la qualitat dels detalls i dels materials. Sí que ha canviat en referència a les exigències dels nous temps, mitjançant la incorporació de nous mètodes i tecnologies que faciliten la gestió des del punt de vista de software de gestió o fins i tot per millorar la comunicació amb el pacient.



Estàs involucrada en la presa de decisions estratègiques?

Sí, a mesura que la nova generació hem anat madurant professionalment, cada vegada deleguen més en nosaltres, fet que ens permet apostar per la innovació, especialment en qüestions referents al meu àmbit d’especialització, com és la cirurgia i els implants.



El vostre negoci ha evolucionat gaire de quan el van fundar fins a la data actual? Quin ha estat el canvi més significatiu?

Abans els pacients anaven al dentista quan tenien dolor, la solució era molt sovint l’extracció i no es reposava la peça perduda. Avui en dia tots som molt més conscients de la necessitat d’una bona salut bucodental, estem més informats, i per tant s’inverteix en tractaments d’àmbit preventiu per detectar i evitar malalties precoçment. Tot i així, en cas d’extracció, el gran canvi és que podem reposar les peces perdudes el mateix dia. A banda, existeix la creixent preocupació per l’estètica i el rejoveniment, on el somriure juga un paper crucial i per això també oferim el disseny digital de somriures amb excel·lents i sorprenents resultats.



En un sector cada vegada més competitiu heu aconseguit posicionar-vos i continuar ampliant i obrint noves clíniques. Quin és el vostre valor afegit?

Tractar el pacient com ho faríem amb nosaltres mateixos, apostem per un tracte familiar, per fer que el pacient se senti com a casa, i gestionant minuciosament “la por al dentista” perquè l’experiència sigui agradable i per això oferim la sedació conscient. Un altre tret de valor seria la nostra constant aposta per aparells d’última generació per poder oferir els tractaments més avançats. Per finalitzar, també dediquem temps en realitzar cursos per a formar dentistes de la mà de professionals reconeguts, tant a nivell nacional com internacional, que tenim la sort que treballin amb nosaltres.



En la vostra clínica de Lleida oferiu altres serveis?

Apostem per treballar amb un equip multidisciplinari, i a part de totes les especialitats de l’odontologia, oferim també medicina estètica, psicologia, nutrició i dietètica, fisioteràpia i osteopatia, i fins i tot tractaments per deixar de fumar.



Planegeu diversificar i obrir noves línies de negoci a partir d’aquí?

Estem sempre oberts a poder incorporar nous serveis que puguin ampliar i complementar la cura dels nostres pacients i la millora del seu somriure.



Per què PIMEC Joves Lleida?

En un món tan globalitzat i competitiu, Pimec Joves Lleida és una plataforma de proximitat, és una xarxa d’empresaris joves que tenen les mateixes inquietuds que tu, que et permet donar-te a conèixer i compartir la teva experiència en un ambient que parla el mateix llenguatge que tu, i on et donen suport tant per engegar un nou projecte com per consolidar-ne un de preexistent, tot lluitant per garantir els drets de les petites i mitjanes empreses. Recomanaria a tot jove que tingui inquietuds empresarials a entrar a formar- ne part, sense cap mena de dubte, fer xarxa sempre és positiu!