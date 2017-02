Rajoy manté Cospedal com a secretària general del PP

Ascendeix Maillo a coordinador general i diu que no canvia el que funciona.

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dissabte que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, repetirà com a secretària general del PP, un ja que ocupa des de juny de 2008, si bé comptarà amb Fernando Martínez Maillo com a coordinador general del partit i responsable d’Electoral i Organització.

A més, Rajoy manté als seus actuals llocs als altres quatre actuals vicesecretaris, Javier Arenas (Autonomies), Pablo Casado (Comunicació), Javier Maroto (Sectorial) i Andrea Levy (Estudis i Programes). Els tres últims formen part de la direcció del partit des de juny de 2015.

Així ho ha anunciat en el discurs que ha ofert en el XVIII Congrés Nacional del PP que se celebra a la Caja Mágica de Madrid per presentar la seua candidatura a la reelecció com a president del partit, on ha avançat a més que seran vocals l’exministre Jorge Fernández Díaz, l’eurodiputat Luis de Grandes i l’exsecretari de Estado Miguel Ángel Cortes.

DIU QUE ES CANVIA EL QUE NO FUNCIONA

Durant aquest conclave el focus ha estat posat a Cospedal, sobretot després que es presentessin esmenes per avançar en l’acumulació de càrrecs. Una de les més polèmiques ha estat la registrada per un regidor de San Clemente (Conca), Francisco Risueño, que va ser rebutjada per 303 vots a favor i 328 en contra, una ajustada votació que ha provocat després la dimissió de dos càrrecs del PP de Castella-la Manxa que han arribat a parlar de "tupinada" en la votació.

Tanmateix, Rajoy ha confirmat a Cospedal com a número dos del PP i ha assenyalat als 3.128 compromissaris que assisteixen al conclave que repeteixen perquè han realitzat bé la seva feina. "Són els que hi havia, no els he canviat perquè ho han fet bé. I en aquesta vida es canvia el que no funciona", ha exclamat.

A més, el cap de l’Executiu --que aquest divendres presidirà el Comitè Executiu amb el seu nou equip-- ha "procurat que ningú no deixi de sentir-se representant". "I gràcies als que no he pogut incloure en el Comité Ejecutivo Nacional. Continuem comptant amb tots", ha conclòs.