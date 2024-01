Agricultors i ramaders lleidatans preparen mobilitzacions “farts” de la crisi del sector

El sector agrari lleidatà ha dit “prou” i ja estan preparant mobilitzacions per a les properes setmanes en què no es descarta que hi hagi talls a les principals carreteres de Ponent. Més de 70 persones van participar ahir en una reunió a Fondarella per posar en comú les diferents postures i començar a organitzar accions de protesta. Una iniciativa que ha sorgit des dels mateixos agricultors i ramaders que fa només uns dies van crear un grup per xarxes socials i que ja congrega més de mil persones, segons fonts pròximes. Un dels participants ahir en la reunió va assenyalar que estan decidits a convocar mobilitzacions per mostrar el malestar del sector i apunten diversos motius: des de la falta de control a la importació de tercers països, la pujada dels costos de producció, la caiguda dels preus, l’exigència a complir les normatives ambientals sense cap tipus d’ajuda i l’augment del preu del gasoil pel final de la bonificació. Així mateix, assenyalen l’elevada burocràcia i el context de sequera que, diuen, “posen el sector una mica al límit”. Des dels sindicats també van assenyalar el cost que suposa l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SIM) sense cap tipus d’ajuts.

Accions per al 5 o 6 de febrer

Des d’Asaja, Pere Roqué va assenyalar ahir que entre les accions que es preparen, previsiblement per al 5 o 6 de febrer, hi ha talls de carretera, mentre que Jordi Armengol, d’Unió de Pagesos, va remarcar que encara han de concretar quines protestes es duran a terme, i en quina data, descartar els talls. Ambdós sindicats van remarcar l’elevada burocràcia que han de suportar els agricultors i ramaders, a més de reivindicar la necessitat d’imposar controls als productes importats. “A nosaltres se’ns exigeix complir amb una normativa però a altres països no, i això és un greuge comparatiu”, van recordar. El sector s’ha convocat per participar en una segona assemblea demà als baixos de l’ajuntament de Fondarella a les 20.00 hores. Així mateix, esperen què s’acorda en altres províncies com Girona i Tarragona i recorden que és un malestar general del sector a nivell europeu.

Pagesos gals criden a bloquejar avui París

La Federació Nacional de Sindicats d’Explotacions Agrícoles (FNSEA) i l’associació Joves Agricultors de la Gran Conca de París van anunciar ahir el bloqueig dels accessos a París “per temps indefinit” a partir de les 14.00 hores d’avui dilluns. Agricultors de 19 departaments es posicionaran en set punts de bloqueig al voltant de la capital, a les carreteres que donen accés a París. El diari Le Parisien esmenta concretament les carreteres A1, A4, A5, A6, A12, A13 i A15 i s’especula amb la mobilització d’uns 500 tractors.

El president d’FDSEA Oise, Régis Desrumaux, va reconèixer que “prendrem com a ostatges les famílies”. “Impedirem que la gent vagi a treballar. Impedirem que es facin cites. És trist, tots tenim famílies, em dol al cor, però lamentablement hem de fer-ho”, va assenyalar. Per una altra banda, el primer ministre francès, Gabriel Attal, va anunciar que estan estudiant “mesures addicionals” a nivell nacional i europeu en resposta a la demanda dels agricultors contra la “competència deslleial” d’altres països, citant expressament Espanya i Itàlia. Divendres ja es van anunciar una sèrie de mesures en suport al sector. “Sé molt bé que encara no hem respost a la inquietud i al malestar dels nostres agricultors. Estic decidit a avançar ràpidament. Sempre que puguem prendre decisions immediatament, les prendrem. Haurem de prendre altres decisions amb ells en les properes setmanes”, va apuntar Attal. D’aquesta manera, el primer ministre va donar la raó a la queixa d’un dels agricultors, que va assegurar que “és molt hipòcrita” importar verdures i fruites de països com Espanya que “estan fastiguejant tot el seu ecosistema”.