Identifiquen 29 varietats locals d'olivera al Pallars Jussà, algunes en perill d'extinció

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'inventari de varietats locals d'olivera que ha fet l'Ajuntament de Tremp, a través del programa 'Al teu gust', en col·laboració amb l'Associació de Productors d'oli del Pallars, ha documentat 29 varietats diferents, algunes d'elles en perill d'extinció al només haver pogut documentar un exemplar. Ara, amb la voluntat que no acabin desapareixent es farà una segona finca experimental amb les 15 varietats que s'han documentat en aquesta segona fase. A la primera se'n van documentar 14 i ja es va fer una finca experimental prop de la Pobla de Segur. Paral·lelament, s'ha fet un estudi que ha conclòs que els olis del Pallars són molt rics en polifenols i àcid oleic i tenen una gran personalitat donada per la zona on es troben.

Oriol Sullà, president de l'Associació de productors d'oli del Pallars, ha explicat que ara caldrà continuar estudiant per determinar quines d'aquestes 29 varietats són les millors pel que fa a la qualitat de l'oli i quines són més productives. Sullà s'ha mostrat orgullós de ser una de les poques zones d'Europa amb tantes varietats autòctones. Sullà ha explicat que la primera finca experimental de varietats locals d'olivera es troba a prop de la Pobla de Segur i que la segona, a falta de determinar la ubicació exacta, se situarà segurament a la zona de la vall de Barcedana. L'objectiu d'aquestes plantacions és fer un seguiment de les varietats i preservar la riquesa de les oliveres del Pallars Jussà.

Job Roig, tècnic encarregat de l'estudi, ha parlat d'aquesta riquesa i ha citat la varietat 'cua de cirera' que és la que més s'ha conservat i hi ha més superfície plantada. Roig ha detallat d'altres varietats "més rares" catalogades com a "relíquies" com són la 'colomar' o la 'morcaire'.

Roig ha estat l'encarregat d'aquesta prospecció i visites al camp per localitzar i documentar totes les varietats possibles. Amb aquesta tasca s'ha aconseguit disposar d'un mapa d'on es troben aquestes varietats. L'IRTA ha estat l'ens encarregat de la caracterització d'aquestes varietats i de determinar les potencialitats dels olis resultants. Roig ha dit que el que ara s'ha de fer és que els agricultors tornin a valorar aquestes varietats i les plantin i fer que els consumidors apreciïn els olis gastronòmicament.

La voluntat dels productors és evident i la tendència bona segons les xifres; el 52% de les noves finques implantades de cultiu d'olivera al Pallars Jussà, els darrers deu anys, es va fer amb varietats locals. Aquestes plantacions es troben en una alçada mínima de 424 metres i màxima de 935, aspecte que dona molta personalitat als olis resultants. L'Associació de productors d'oli del Pallars compta amb una vuitantena de socis entre productors professionals i altres per l'autoconsum. L'objectiu de l'entitat és la unió per potenciar l'oli de la comarca.