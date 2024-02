Brussel·les proposa relaxar requisits ambientals de la PAC per alleujar càrrega burocràtica als agricultors

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha proposat aquest dijous relaxar alguns dels requisits mediambientals de la Política Agraria Comuna (PAC) que han de complir les explotacions agroramaderes per alleujar la càrrega administrativa que han de suportar, en una nova mostra de solidaritat amb el sector que busca apaivagar les mobilitzacions que han aflorat a tot just quatre mesos de les eleccions europees. Brussel·les ha materialitzat així el que ja va avançar la presidenta de l’Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, qui a començaments de febrer va dir que treballaria al costat de la presidència del Consell, que correspon aquest semestre a Bèlgica, en una rebaixa de la pressió burocràtica per al sector agroramader. Aquest document, que es debatrà amb els Estats membre en el marc de la reunió de ministres d’Agricultura de dilluns vinent a Brussel·les, enumera una sèrie d’accions a curt i mitjà termini que poden adoptar-se per aconseguir la simplificació i que servirà de base per als debats i l’acció conjunta amb els països de la UE.

Per rebre el suport de la PAC que tenen dret, els agricultors han de respectar un conjunt millorat de nou normes beneficioses per al medi ambient i el clima conegudes com a 'BCAM', un principi de condicionalitat que s’aplica a prop del 90% de la superfície agrícola utilitzada a la UE i exerceix un paper important en la integració de pràctiques agrícoles sostenibles. En la seua proposta d’aquest dijous, la Comissió proposa de simplificar alguns dels requisits de condicionalitat d’aquestes normes, en reconèixer que la seua implementació ha estat "difícil" ha resultat difícil d’implementar en determinades circumstàncies.

La Comissió ja ha actuat concedint per al 2024 una exempció parcial de les normes sobre terres en guaret, les anomenades 'BCAM 8' i planteja ara canviar també la 'BCAM 1', que obliga a mantenir estables les superfícies de pastures permanents a la UE des de l’any de referència 2018. El pla és modificar aquestes normes abans de mitjans de març per garantir que es tinguin en compte els canvis estructurals provocats per la reorientació del mercat i la reducció de la cabana ramadera, el que garantirà que els agricultors no es vegin penalitzats en el seu treball i contribuirà a reduir les càrregues, ja que caldrà reconvertir menys superfícies en pastures permanents.

D’altra banda, Brussel·les proposa simplificar la metodologia de determinats controls, amb l’objectiu de reduir fins en un 50% el nombre de visites a les explotacions per part de les administracions nacionals –una mesura que respon directament a les peticions dels Estats membre– a més de racionalitzar i aclarir la manera d’avaluar la qualitat del sistema de seguiment de les superfícies. La tercera de les mesures plantejades consisteixen en aclarir l’ús del concepte de força major i circumstàncies excepcionals, un terme jurídic que permet eludir sancions als agricultors que no puguin complir tots els seus requisits de la PAC a causa d’esdeveniments excepcionals i imprevisibles aliens al seu control, com en casos de sequeres o inundacions greus.

Mesures addicionals

El document de l’Executiu comunitari també esmenta altres mesures a mitjà termini que podrien alleujar les carrega burocràtica dels agricultors, especialment dels més petits, i que inclou la possibilitat de proposar canvis a tal efecte als reglaments de base de la PAC acordats pel Parlament Europeu i el Consell el 2021.

Una de les possibilitats addicionals que perfila la proposta consisteix en eximir a les petites explotacions de menys de 10 hectàrees dels controls relacionats amb el compliment dels requisits de condicionalitat (BCAM), la qual cosa simplificaria considerablement el treball diari dels petits agricultors, que representen el 65% dels beneficiaris de la PAC, mentre mantindria les ambicions mediambientals, ja que aquestes només cobreixen el 9,6% de les superfícies que reben ajuts de la PAC. A més, si a mitjà termini es modifiquessin els reglaments de base, podrien revisar-se les 'BCAM' sobre les terres en guaret, sobre la rotació de cultius i sobre l’ocupació del terra, a fi de reduir encara més la càrrega per als agricultors.