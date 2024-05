Una varietat de poma, entre els aliments que més pugen malgrat l’IVA reduït

Les pomes fuji, els llimons i el raïm blanc sense llavors són els tres aliments afectats per la rebaixa de l’IVA que més han apujat els preus als supermercats entre principi del mes d’abril i el maig, segons l’estudi realitzat per Facua-Consumidors en Acció. En concret, el quilo de pomes fuji ha experimentat de mitjana un increment de preu del 9,5%, mentre que el quilo de llimons s’ha encarit de mitjana un 7% l’últim mes, amb un 15,1% d’increment.

El raïm blanc sense llavors costa al maig una mitjana d’un 4,5% més que el mes anterior, mentre que els ous també eleven els preus, un 3,3% de mitjana. Durant l’últim mes també s’encareixen els alls, un 3,2% de mitjana. Així mateix, pugen entre l’abril i el maig les llenties pardines (1,8 per cent), l’oli de gira-sol (1,6%), les patates roges (1,5 per cent), l’oli d’oliva (1,2%), el paquet d’un quilo d’arròs redó (0,1 per cent) i el bric de llet sencera (0,03%). Els xampinyons laminats i les pastanagues no van registrar cap variació en els seus preus l’últim mes.

Entre els aliments que costen de mitjana al maig menys que a l’abril figuren el paquet de macarrons (-0,4%), el quilo de farina de blat (-0,9%) i les pomes golden (-1,8%).

D’altra banda, l’oli d’oliva continua liderant la pujada interanual dels aliments amb una alça mitjana del 68,9 per cent, arribant fins a un 128,9% més en algunes marques, segons Facua.

Dels productes analitzats, la malla de quatre quilos de taronges és el producte que més ha baixat de preu en aquest últim any, de mitjana un 22,2%.