Jordi Margalef, arrossaire d'Amposta: «Urgeix regular tots els productes arribats de fora»

“La competència deslleial dels productes que arriben de fora és molt gran, tant en preu com en productes fitosanitaris no autoritzats a Europa i que entren igualment. Urgeix una regulació ferma de tots aquests productes. Venim de l’altra punta de Catalunya però era necessari ser presents en totes les fronteres. Tenim una explotació arrossera”. Ho explica Jordi Margalef, d'Amposta, Montsià.

Agricultors i ramaders lleidatans van tornar ahir a fer una demostració de força iniciant un tall de carreteres a la frontera amb França que està previst que s’allargui fins avui a les 10. Aquests talls de 24 hores, convocats per Revolta Pagesa amb suport d’una vintena d’entitats agràries, entre aquestes Asaja, i gal·les es porta a terme en vuit passos fronterers, cinc dels quals a Catalunya, per exigir a la UE i el Govern central un tracte just.

A la Seu d’Urgell, una trentena de tractors i diverses desenes d’altres vehicles, molts dels quals furgonetes arribades de múltiples punts de Catalunya, van tallar la carretera N-145 que serveix d’accés al Principat d’Andorra. La protesta va començar pocs minuts abans de les 10.30 hores i està anunciada fins a les 10 del matí d’avui.

El bloqueig es va aixecar uns minuts passades les set de la tarda per deixar passar una caravana de vehicles de sortida d’Andorra en direcció a la Seu. Els concentrats, que van haver d’aguantar la forta pluja caiguda a la tarda, van exposar al costat de la rotonda d’Arcavell alguns dels productes que conreen i que consideren que els governs han de prioritzar davant dels arribats de tercers països.

Uns 200 pagesos i diversos tractors arribats de la Val d’Aran, el Pallars, l’Alta Ribagorça, l’Urgell, el Pla d’Urgell i les Garrigues van participar també en un tall convocat a l’N-230 al seu pas per Bossòst i el port d’Eth Portilhon. Per aquesta via passen diàriament més de cinc-cents camions. També a Puigcerdà unes 150 persones van impedir el pas de vehicles per l’N-152 a Girona.

El president d’Asaja, Pere Roqué, va denunciar que “tenim una burocràcia europea que el que vol és exterminar el sector agrari, no només de Catalunya sinó també d’Espanya i Europa”.

Per la seua part, Eduard Escolà, portaveu de Revolta Pagesa a l’Alt Urgell, va afegir que “exigim que la UE es comprometi a vigilar i controlar els productes importats i que els nostres tinguin prioritat davant dels de fora per garantir la sobirania alimentària de Catalunya”.Els transportistes són els que més pateixen aquests talls, per això les principals associacions del sector van demanar solucions als freqüents costos de les vies que “necessiten per treballar”.

“Respectem el seu dret a protestes, però cada vegada que n’hi ha una d’aquest tipus es tallen les carreteres i això és un greuge evident que hem de pagar els transportistes”, va denunciar Sílvia Llobet, presidenta de l’Associació de Transports de Lleida. “Si les vies estan tallades deixem de facturar, a més ens costen diners”, va dir, i va recordar que “només la indemnització dels conductors ascendeix ja a 400 euros per tenir un dia el camió paralitzat”.