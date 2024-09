Les pluges de les últimes setmanes permetran a Lleida poder mantenir la producció d'oli

La DO Garrigues preveu una producció de 3,6 milions de quilos d’oli verge extra aquesta campanya. - SEGRE

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges de les últimes setmanes a la província permetran que Lleida repeteixi almenys la producció d’oli d’oliva de l’última campanya. Serà una collita molt baixa, però s’allunyen les pèssimes previsions que apuntaven a xifres encara inferiors. El president de la Denominació d’Origen Garrigues, Enric Dalmau, explica que “la pluja ha anat molt bé. Però cal tenir en compte que molts arbres havien perdut ja les olives i, en aquests casos, l’aigua ajuda a la recuperació de les oliveres de cara a pròximes campanyes. Altres arbres encara mantenien les olives, però de mida molt petita. En aquests casos, les pluges han permès que creixin”. Aquesta millora, juntament amb el volum de producció de les finques de regadiu i amb una collita més estable, fan augurar una producció d’uns 3,6 milions de quilos d’oli d’oliva verge extra de màxima qualitat a la DO Garrigues. Suposa repetir els registres de l’última campanya, però es queda a un 40% del potencial productiu real, la qual cosa dona una idea que la recuperació no impedeix que Lleida torni a tenir una producció molt baixa.

Dalmau destaca que el cas de Lleida segueix la tònica general de Catalunya, on es calcula que amb prou feines s’aconseguirà treure el mercat el cinquanta per cent d’oli de l’any passat. “A l’última campanya es van rondar els entre 27 i 28 milions de quilos i les expectatives en aquests moments és de poder arribar, en el millor dels casos, als 16 milions”. Aquestes xifres contrasten amb les d’Andalusia on, lluny d’una gran campanya, s’augura una recuperació de volums i que això porti inexorablement a la reducció de preus des dels màxims històrics de la campanya que acaba.

Un cultiu que ocupa 36.600 hectàrees a la demarcació

L’olivera és un cultiu tradicional a Lleida i que ha anat guanyant empenta les últimes dècades, en especial amb la posada en regadiu de finques que tenen accés a l’aigua. En l’actualitat ocupa un total de 36.588 hectàrees a la província, segons dades oficials de la conselleria d’Agricultura. D’aquestes, 30.986 corresponen a finalitats productives. En el conjunt de Catalunya són 105.987 hectàrees totals en un sector en què Tarragona és el clar líder amb 101.500. Aquest any en aquesta demarcació s’apunta a una producció molt baixa, cosa que farà que en el conjunt de Catalunya caigui al 50%, segons les previsions amb què compta la Denominació d’Origen Garrigues.Amb tot, encara queden unes setmanes fins que comenci de forma generalitzada la campanya de recollida d’olives i producció d’oli, que tradicionalment sol donar el tret de sortida en els primers dies de novembre a Lleida.