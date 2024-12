Milers d'agricultors i ramaders protesten a Madrid contra l'acord UE-Mercosur

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers d’agricultors i ramaders, uns 5.000 segons les entitats organitzadores, alguns d’ells arribats de Lleida, van tornar a sortir ahir al carrer per concentrar-se davant del ministeri d’Agricultura, convocats per Asaja i COAG, on s’integra JARC, per protestar contra l’acord entre la Unió Europea i els països del Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai–, i van avisar que aquesta concentració serà “només el principi” si l’acord segueix endavant i no es respon a les seues peticions.

Les organitzacions agràries van detallar que el contingut de l’acord que s’ha aconseguit per part de la UE suposarà una “competència deslleial” per als agricultors espanyols. El sector agrari denuncia com a principal problema que als països que componen Mercosur no se’ls exigeix els requisits i estàndards sanitaris i fitosanitaris que compleixen els agricultors i ramaders de la UE.

L’hortofructícola i el del boví de carn podrien ser dels sectors més perjudicats pel tractat

Segons el seu parer, això afavoreix les importacions de productes agraris per sota de costos de producció, com a moneda de canvi dels interessos d’altres sectors, com l’industrial, i posa en perill milers d’explotacions familiars. “Aquest pacte perjudica i amenaça d’acabar amb el nostre model d’agricultura i ramaderia tradicionals”, va afirmar el president d’Asaja a Catalunya, Pere Roqué.

Per la seua part, el president de JARC, Joan Carles Massot, va reclamar al Govern central mesures per mitigar els efectes negatius que va afirmar que comportarà el tractat.“És incomprensible que no s’incloguin mesures compensatòries per als ramaders i agricultors que veuran els seus ingressos afectats per aquest acord”, va asseverar.

El pacte amb Mercosur pot tenir efectes diferents en funció dels sectors. Algunes fonts apunten que pot potenciar les vendes espanyoles dels productes més exportats com l’oli d’oliva i el vi. Però, alhora, aixeca el rebuig de sectors com l’hortofructícola i el ramader per l’impacte que puguin tenir les compres a Mercosur. En especial s’alerta que pot obrir les portes a les importacions de carn de boví i de pollastre, dos ramaderies molt importants a les comarques de Lleida, d’animals que no compleixen els mateixos requisits en matèria sanitària i de benestar animal que a Europa, per exemple.

Paral·lelament, es preveu que l’acord obri les portes a productes industrials europeus en aquests països, com pot ser el cas dels automòbils.

Planas defensa el tractat i afirma que és “una gran oportunitat”

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va continuar ahir defensant l’acord en el si de la Unió Europea amb els països de Mercosur, negant que hagi de suposar una alteració de mercats dels productes en el marc comunitari i descartant que, malgrat les mobilitzacions originades tant a Espanya com a França, hagin d’aguditzar-se com va passar a començaments d’any. Així mateix, Planas que va expressar “l’absolut respecte” per les protestes, va agregar que la seua visió de l’acord passa per “una gran oportunitat per a Espanya i per a la Unió Europea”, ja que es podrà ampliar el mercat d’exportacions a països que suposen més de 260 milions de persones. Així, Mercosur conforma “un gran mercat” en el qual, a més, les més de 200 figures de qualitat a nivell europeu estaran protegides, mentre el pacte inclou clàusules de salvaguarda per si fos necessari corregir el mercat, va asseverar.