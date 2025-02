Agricultors de Lleida, 'obligats' a arrancar una varietat d'ametlla no adaptada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agricultors de Lleida s’estan veient obligats a arrancar o empeltar ametllers de la varietat vairo, perquè malgrat els estudis que avalaven que és d’“excel·lent capacitat productiva”, a la pràctica presenta greus problemes. El responsable del sector de fruita seca de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Xavier Cullerés, va explicar que no es tracta d’un problema puntual, sinó varietal.

L’ametlla vairo ha estat desenvolupada pel programa de fructicultura de l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), que defineix les seues característiques com d’excel·lent capacitat productiva, notable intensitat de fructificació i vigor, autofèrtil i de floració tardana. Tanmateix, segons diversos agricultors productors, a la pràctica presenta greus problemes després de la floració que fa que, davant el que es considera el seu potencial productiu de 5.000 a 7.000 quilos d’ametlla en closca per hectàrea, amb prou feines se’n recullen un miler.

Cullerés va explicar que malgrat que els arbres presentin una important floració, com diu que es preveu aquest any, a moltes els falten aparell reproductor i acaben caient a terra. Va afegir que des de l’IRTA s’han plantejat diverses solucions en les jornades que any rere any celebra sobre el sector de la fruita seca a les Borges Banques, però cap no ha estat efectiva.

Per exemple, va citar la proposta d’utilitzar certs aminoàcids i reguladors del creixement, amb un cost d’uns 600 euros de mitjana per hectàrea, o les podes més severes de l’habitual. També va considerar que semblen “pals de cec sense efectivitat”.

En aquest context, agricultors de les comarques de Lleida estan prenent diferents determinacions, des de l’arrancada de la varietat per replantar-ne d’altres d’ametller o passar-se a la fruita de pinyol, fins a empeltar els arbres joves a l’espera de minimitzar pèrdues.

De fet, agricultors que han apostat per l’arrancada afirmen que no poden assumir que les pèrdues puguin continuar creixent per una varietat que esperaven molt productiva en arbres que poden tenir 7 o 8 anys.

Així mateix, inicialment han hagut d’afrontar inversions per la implantació dels arbres i els costos associats d’entre 4.000 i 5.000 euros per hectàrees. A més, els cal afegir després els costos de tractaments, regs o fertilització, entre d’altres, que fan inassumible, afirmen, continuar amb un cultiu que no compleix les expectatives de producció.

La província s’atansa a les 20.000 ha d’ametllers

La província de Lleida compta amb 19.599 hectàrees d’ametllers, de les quals 14.543 són productives, segons les últimes dades fetes públiques per la conselleria d’Agricultura referides a l’any 2023. Es tracta d’un cultiu a l’alça que ha guanyat terreny en els últims anys. D’una banda, perquè el consum d’aquest fruit sec s’està incrementant arreu del món, la qual cosa juga a favor de la demanda i dels preus. D’altra banda, pel fet que representa certs avantatges sobre altres cultius, com per exemple perquè requereix menys mà d’obra. Suposa una retallada de costos de producció, però també evitar haver d’afrontar les dificultats en certs moments per trobar temporers disponibles, com passa en el cas de la fruita dolça. Val a comentar que, l’any passat, Lleida va produir 23.063 tones d’ametlla en closca, segons les dades d’Agricultura, davant de les 9.696 de l’exercici anterior.