Centenars d'agricultors lleidatans en les concentracions: "Això no s'ha acabat"

Publicat per segre / acn Imatges: La concentració a la Panadella / Carmina Marsiñach Verificat per Creat: Actualitzat:

Centenars d'agricultors es concentren aquest dilluns al matí als punts anunciats per les mobilitzacions malgrat la desconvocatòria ahir al vespre dels talls de carretera després d’arribar a un acord amb el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig.

Els pagesos lleidatans fan assemblees a Alcoletge, al Segrià; a Les Bordes, a l'Alta Ribagorça, i a la Panadella, a l'Anoia, on han estat convocats agricultors de l'Urgell i la Segarra. Només en aquest punt hi ha un centenar de tractors i 350 pagesos.

Imatges de la concentració a Alcoletge / Magdalena Altisent

En l'assemblea a la Panadella, en què representants del Gremi de la Pagesia expliquen els punts de l'acord tancat a última hora d'aquest diumenge, hi ha sensació "agredolça" i satisfacció "a mitges" entre els agricultors. "No ens acabem de fiar de la paraula dels polítics. Som aquí per demostrar la nostra força i dir-los que això encara no s'ha acabat", explica Joan Vidal, de Sant Martí de Tous.

El portaveu del Gremi, Eduard Escolà, avisa que vetllaran perquè els acords "arribin a bon port". "Esperem que siguin una millora real", diu. En 15 dies es tornaran a reunir amb el Govern per fer seguiment dels acords.

"S’ha aconseguit més negociant que sortint a fer talls"

D'altra banda, representants del Gremi de la Pagesia a la convocatòria d’Alcoletge han dit que aquesta vegada s’han aconseguit més avenços negociant amb el Govern que no pas sortint a les carreteres a fer talls. En aquest sentit, han demanat al centenar llarg de pagesos concentrats que valorin els efectes positius de paralitzar unes protestes que els haurien comportat despeses en gasoil, temps i també possibles multes. Després de fer una assemblea on s’han repassat tots els punts acordats amb el Departament d’Agricultura, alguns pagesos han intervingut per reclamar pressió per garantir que es compleixin i seguir amb l’amenaça de noves mobilitzacions d’aquí a 15 dies si no hi ha fets concrets.